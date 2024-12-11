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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Рейд в Севастополе открыли
Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T17:19
2024-12-11T17:19
2024-12-11T17:23
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было приостановлено в воскресенье в 15.47.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, крым, новости крыма
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
17:19 11.12.2024 (обновлено: 17:23 11.12.2024)