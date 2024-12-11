https://crimea.ria.ru/20241211/reyd-v-sevastopole-otkryli-1142557910.html

Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Рейд в Севастополе открыли

Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2024

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севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Движение паромов и катеров в Севастополе возобновили, сообщает городской департамент транспорта.Морское сообщение в городе было приостановлено в воскресенье в 15.47.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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