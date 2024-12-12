https://crimea.ria.ru/20241212/otvet-na-udary-atacms-i-shtormovoe-v-krymu-i-sevastopole-glavnoe-za-den-1142587908.html

Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день

Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день

В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMS. Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России, заявив, что это обостряет... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T22:43

2024-12-12T22:43

2024-12-12T22:43

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35a264444e27cfd63b4f3cf3824678a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMS. Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России, заявив, что это обостряет конфликт на Украине. В Минобороны РФ сообщили о наступлении армии России в зоне СВО, в том числе освобождении населенных пунктов в ДНР и Курской области. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму, для чего готов обратиться лично к президенту России Владимиру Путину. В МЧС Севастополя предупредили о наступлении снежной бури, а в МЧС Крыма о почти ураганном ветре к концу рабочей недели.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMSОтвет на удары ВСУ ракетами ATACMS последует в целесообразный момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Министерство обороны РФ заявило о том же накануне, и сомневаться в том, что это будет сделано, не приходится."Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", – сказал Песков.При этом представитель Кремля заявил, что Россия продолжит консультации по установлению мира на Украине.А в МИД РФ в этот день резко ответили спецпредставителю ОБСЕ по Украине Петру Марешу, который заявил, что Киев будут готовить к вступлению в НАТО и ЕС.Трамп выступил против ударов ВСУ западным "дальнобоем" по РоссииУдары дальнобойными ракетами США вглубь территорий РФ ведут к нарастанию эскалации конфликта на Украине. Об этом интервью журналу Time заявил победивший на выборах президента экс-лидер Америки Дональд Трамп."Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", – заявил Трамп.Армия России наступаетВооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области от вражеских формирований. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны.Продвижение идет на нескольких направлениях в глубине исторических территорий РФ. Российские военные наступают и за минувшие сутки освободили еще один населенный пункт Донецкой Народной Республике – село Заря, добавили в МО.За сутки Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак ВСУ в зоне спецоперации, при этом Украина потеряла около 1345 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Также в МО РФ заявили об уничтожении цеха производства ударных беспилотников ВСУ ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками, артиллерией и БПЛА.Аксенов пообещал снизить цены на бензин в КрымуПо словам главы Крыма, власти республики анализируют ситуацию с ценами на топливо, и наблюдают разницу в ценах, в частности на 95-й бензин."Проблему видим, решение найдем. Уже несколько инструментов подобрали. Если решения не будет на правительственном уровне, буду обращаться к Владимиру Владимировичу", – сказал Аксенов на совещании в Совете министров Крыма.Также Аксенов пообещал, что власти республики усилят контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках перед Новым годом.На Крым и Севастополь надвигается штормовой ветерВ МЧС Севастополя предупредили, что в пятницу, 13 декабря, в регионе усилится ветер, а в море поднимутся 3-метровые волны."Ожидается усиление северного, северо-западного ветра до скорости 20-25 м/с. При этом высота волн может достигнуть двух-трех метров", – сообщили в ведомстве.Отвечающий в том числе за транспортную инфраструктуру и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено предупредил водителей, что в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах, настоятельно не выезжать на дороги на "летней резине".Штормовой ветер к концу рабочей недели ожидается также по всему Крыму. По данным МЧС республики, его скорость местами будет достигать 30 м/с.

https://crimea.ria.ru/20241212/evakuatsiya-v-344-naselennykh-punktakh-obyavlena-v-kharkovskoy-oblasti--1142588617.html

https://crimea.ria.ru/20241212/ukhod-asada-kakimi-budut-posledstviya--sobytiy-v-sirii-dlya-rossii-1142577811.html

https://crimea.ria.ru/20241212/v-krymu-otsenili-vliyanie-sobytiy-v-sirii-na-bezopasnost-v-chernom-more-1142583416.html

https://crimea.ria.ru/20241212/pochemu-turtsiya-ne-priznaet-krym-1142579247.html

https://crimea.ria.ru/20241212/sosny-i-dobrye-serdtsa-psikhiatricheskoy-bolnitse-pod-simferopolem-50-let-1142581517.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости