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Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день
Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день
В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMS. Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России, заявив, что это обостряет... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T22:43
2024-12-12T22:43
главное за день
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россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMS. Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России, заявив, что это обостряет конфликт на Украине. В Минобороны РФ сообщили о наступлении армии России в зоне СВО, в том числе освобождении населенных пунктов в ДНР и Курской области. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму, для чего готов обратиться лично к президенту России Владимиру Путину. В МЧС Севастополя предупредили о наступлении снежной бури, а в МЧС Крыма о почти ураганном ветре к концу рабочей недели.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMSОтвет на удары ВСУ ракетами ATACMS последует в целесообразный момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Министерство обороны РФ заявило о том же накануне, и сомневаться в том, что это будет сделано, не приходится."Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", – сказал Песков.При этом представитель Кремля заявил, что Россия продолжит консультации по установлению мира на Украине.А в МИД РФ в этот день резко ответили спецпредставителю ОБСЕ по Украине Петру Марешу, который заявил, что Киев будут готовить к вступлению в НАТО и ЕС.Трамп выступил против ударов ВСУ западным "дальнобоем" по РоссииУдары дальнобойными ракетами США вглубь территорий РФ ведут к нарастанию эскалации конфликта на Украине. Об этом интервью журналу Time заявил победивший на выборах президента экс-лидер Америки Дональд Трамп."Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", – заявил Трамп.Армия России наступаетВооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области от вражеских формирований. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны.Продвижение идет на нескольких направлениях в глубине исторических территорий РФ. Российские военные наступают и за минувшие сутки освободили еще один населенный пункт Донецкой Народной Республике – село Заря, добавили в МО.За сутки Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак ВСУ в зоне спецоперации, при этом Украина потеряла около 1345 военнослужащих, уточнили в ведомстве.Также в МО РФ заявили об уничтожении цеха производства ударных беспилотников ВСУ ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками, артиллерией и БПЛА.Аксенов пообещал снизить цены на бензин в КрымуПо словам главы Крыма, власти республики анализируют ситуацию с ценами на топливо, и наблюдают разницу в ценах, в частности на 95-й бензин."Проблему видим, решение найдем. Уже несколько инструментов подобрали. Если решения не будет на правительственном уровне, буду обращаться к Владимиру Владимировичу", – сказал Аксенов на совещании в Совете министров Крыма.Также Аксенов пообещал, что власти республики усилят контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках перед Новым годом.На Крым и Севастополь надвигается штормовой ветерВ МЧС Севастополя предупредили, что в пятницу, 13 декабря, в регионе усилится ветер, а в море поднимутся 3-метровые волны."Ожидается усиление северного, северо-западного ветра до скорости 20-25 м/с. При этом высота волн может достигнуть двух-трех метров", – сообщили в ведомстве.Отвечающий в том числе за транспортную инфраструктуру и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено предупредил водителей, что в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах, настоятельно не выезжать на дороги на "летней резине".Штормовой ветер к концу рабочей недели ожидается также по всему Крыму. По данным МЧС республики, его скорость местами будет достигать 30 м/с.
https://crimea.ria.ru/20241212/evakuatsiya-v-344-naselennykh-punktakh-obyavlena-v-kharkovskoy-oblasti--1142588617.html
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Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день

Ответ на удары ATACMS по России и штормовое в Крыму и Севастополе – главное за 12 декабря

22:43 12.12.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMS. Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России, заявив, что это обостряет конфликт на Украине. В Минобороны РФ сообщили о наступлении армии России в зоне СВО, в том числе освобождении населенных пунктов в ДНР и Курской области. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму, для чего готов обратиться лично к президенту России Владимиру Путину. В МЧС Севастополя предупредили о наступлении снежной бури, а в МЧС Крыма о почти ураганном ветре к концу рабочей недели.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Кремле пообещали ответ на удары ракетами ATACMS

Ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS последует в целесообразный момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Министерство обороны РФ заявило о том же накануне, и сомневаться в том, что это будет сделано, не приходится.
"Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно", – сказал Песков.
При этом представитель Кремля заявил, что Россия продолжит консультации по установлению мира на Украине.
А в МИД РФ в этот день резко ответили спецпредставителю ОБСЕ по Украине Петру Марешу, который заявил, что Киев будут готовить к вступлению в НАТО и ЕС.
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
20:24
Эвакуация из 344 населенных пунктов объявлена в Харьковской области

Трамп выступил против ударов ВСУ западным "дальнобоем" по России

Удары дальнобойными ракетами США вглубь территорий РФ ведут к нарастанию эскалации конфликта на Украине. Об этом интервью журналу Time заявил победивший на выборах президента экс-лидер Америки Дональд Трамп.
"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", – заявил Трамп.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
19:10
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России

Армия России наступает

Вооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области от вражеских формирований. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны.
Продвижение идет на нескольких направлениях в глубине исторических территорий РФ. Российские военные наступают и за минувшие сутки освободили еще один населенный пункт Донецкой Народной Республике – село Заря, добавили в МО.
За сутки Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак ВСУ в зоне спецоперации, при этом Украина потеряла около 1345 военнослужащих, уточнили в ведомстве.
Также в МО РФ заявили об уничтожении цеха производства ударных беспилотников ВСУ ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками, артиллерией и БПЛА.
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
17:40
В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

Аксенов пообещал снизить цены на бензин в Крыму

По словам главы Крыма, власти республики анализируют ситуацию с ценами на топливо, и наблюдают разницу в ценах, в частности на 95-й бензин.
"Проблему видим, решение найдем. Уже несколько инструментов подобрали. Если решения не будет на правительственном уровне, буду обращаться к Владимиру Владимировичу", – сказал Аксенов на совещании в Совете министров Крыма.
Также Аксенов пообещал, что власти республики усилят контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях, магазинах и на ярмарках перед Новым годом.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
15:36
Почему Турция не признает Крым

На Крым и Севастополь надвигается штормовой ветер

В МЧС Севастополя предупредили, что в пятницу, 13 декабря, в регионе усилится ветер, а в море поднимутся 3-метровые волны.
"Ожидается усиление северного, северо-западного ветра до скорости 20-25 м/с. При этом высота волн может достигнуть двух-трех метров", – сообщили в ведомстве.
Отвечающий в том числе за транспортную инфраструктуру и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено предупредил водителей, что в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах, настоятельно не выезжать на дороги на "летней резине".
Штормовой ветер к концу рабочей недели ожидается также по всему Крыму. По данным МЧС республики, его скорость местами будет достигать 30 м/с.
Клиническая психиатрическая больница №5 (Симферополь) отметила 50-летний юбилей - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
17:10
Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
 
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Заголовок открываемого материала
22:43Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день
22:30ПВО отражает атаку ВСУ на Ростовскую область
22:15Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ
21:56Как будет работать общественный транспорт в Симферополе на Новый год
21:32Экономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму
21:02В Севастополе 75-летний пешеход попал под машину на зебре
20:41500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
20:24Эвакуация из 344 населенных пунктов объявлена в Харьковской области
20:11Как помогают бездомным людям в Крыму
19:51Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram
19:27Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
19:10Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России
18:53В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры
18:31В Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы
18:16В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым
17:40В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
17:10Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
16:55Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам
16:36Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму
16:30Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России
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