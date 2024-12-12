https://crimea.ria.ru/20241212/bolee-15-millionov-grupp-i-kanalov-zablokiroval-telegram-1142585175.html

Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram

Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram

Миллионы единиц контента террористического характера удалил Telegram в течение года. Об этом сообщает сайт компании. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T19:51

2024-12-12T19:51

2024-12-12T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Миллионы единиц контента террористического характера удалил Telegram в течение года. Об этом сообщает сайт компании.Telegram опубликовал информацию, что в 2024 году заблокировал 15 383 034 группы и канала. 701 902 заблокированные группы содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми, 128 913 сообщества были связаны с терроризмом,."Модераторы Telegram удалили более 100 миллионов единиц террористического контента", - уточняют в компании.В Telegram также отметили, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года года эти усилия дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в РоссииУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДСоциальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram, статистика, новости, общество, интернет, мессенджеры, терроризм