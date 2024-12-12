Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram
Telegram удалил более 100 миллионов единиц контента террористического характера
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Миллионы единиц контента террористического характера удалил Telegram в течение года. Об этом сообщает сайт компании.
"Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы фрагментов контента, которые нарушают Условия предоставления услуг, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов о насилии в отношении детей и торговлю незаконными товарами", - говорится в сообщении.
Telegram опубликовал информацию, что в 2024 году заблокировал 15 383 034 группы и канала. 701 902 заблокированные группы содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми, 128 913 сообщества были связаны с терроризмом,.
"Модераторы Telegram удалили более 100 миллионов единиц террористического контента", - уточняют в компании.
В Telegram также отметили, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года года эти усилия дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом.
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