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Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram
Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram
Миллионы единиц контента террористического характера удалил Telegram в течение года. Об этом сообщает сайт компании. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T19:51
2024-12-12T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Миллионы единиц контента террористического характера удалил Telegram в течение года. Об этом сообщает сайт компании.Telegram опубликовал информацию, что в 2024 году заблокировал 15 383 034 группы и канала. 701 902 заблокированные группы содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми, 128 913 сообщества были связаны с терроризмом,."Модераторы Telegram удалили более 100 миллионов единиц террористического контента", - уточняют в компании.В Telegram также отметили, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года года эти усилия дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили возможность блокировки Telegram в РоссииУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДСоциальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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telegram, статистика, новости, общество, интернет, мессенджеры, терроризм
Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram

Telegram удалил более 100 миллионов единиц контента террористического характера

19:51 12.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Миллионы единиц контента террористического характера удалил Telegram в течение года. Об этом сообщает сайт компании.
"Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы фрагментов контента, которые нарушают Условия предоставления услуг, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов о насилии в отношении детей и торговлю незаконными товарами", - говорится в сообщении.
Telegram опубликовал информацию, что в 2024 году заблокировал 15 383 034 группы и канала. 701 902 заблокированные группы содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми, 128 913 сообщества были связаны с терроризмом,.
"Модераторы Telegram удалили более 100 миллионов единиц террористического контента", - уточняют в компании.
В Telegram также отметили, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года года эти усилия дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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