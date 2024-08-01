https://crimea.ria.ru/20240801/sotsialnye-seti-dlya-verbovki-kakuyu-informatsiyu-ispolzuyut-prestupniki-1139276692.html

Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники

Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники

Преступники используют соцсети и мессенджеры для вербовки. Какая информация им в этом помогает, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T08:55

2024-08-01T08:55

2024-08-01T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Преступники используют соцсети и мессенджеры для вербовки. Какая информация им в этом помогает, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Злоумышленники внимательно изучают аккаунты, посты, комментарии и, найдя подходящего кандидата, вступают с ним в диалог", - предупреждают в киберполиции.По информации правоохранительных органов, вербовщики оценивают сильные и слабые стороны собеседника, определяют темы, которые его волнуют больше всего. При этом преступник делает все возможное, чтобы вызвать доверие и интерес собеседника и продолжить с ним общение.Изучая аккаунты в соцсетях, преступники также вычисляют тех, кто нуждается в деньгах. Они предлагают им финансовые средства для совершения диверсий и террористических актов, например, бросить бутылку с "коктейлем Молотова" в госучреждение, перевезти компоненты взрывчатых веществ, запрещенных к обороту, выйти на одиночный пикет."В процессе вовлечения могут предложить исполнить мелкое поручение за денежное вознаграждение, расплатившись по безналичному расчету или в криптовалюте с целью проверки степени пригодности к последующему совершению настоящего преступления", - уточняют в ведомстве.В случае, если у вербовщиков не получилось склонить жертву к совершению преступлений на идеологической или финансовой основе, то они могут пустить в ход компрометирующие материалы. Используют информацию личного характера, которыми человек когда-то с кем-то поделился в закрытой переписке.В киберполиции отмечают, что вербовкой занимаются специально обученные, хорошо подготовленные люди. Преступники владеют психологическими приемами: техникой манипуляций, внушением. Противостоять вербовщику довольно сложно, поэтому необходимо вовремя распознать его и минимизировать общение с ним.Читайте также на РИА Новости Крым:Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуСлучаи вербовки крымчан спецслужбами Украины нужно предавать гласности – Чаленко

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости, соцсети