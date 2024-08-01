https://crimea.ria.ru/20240801/sotsialnye-seti-dlya-verbovki-kakuyu-informatsiyu-ispolzuyut-prestupniki-1139276692.html
Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники
Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники
Преступники используют соцсети и мессенджеры для вербовки. Какая информация им в этом помогает, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T08:55
2024-08-01T08:55
2024-08-01T08:55
интернет
кибербезопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
новости
соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Преступники используют соцсети и мессенджеры для вербовки. Какая информация им в этом помогает, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России."Злоумышленники внимательно изучают аккаунты, посты, комментарии и, найдя подходящего кандидата, вступают с ним в диалог", - предупреждают в киберполиции.По информации правоохранительных органов, вербовщики оценивают сильные и слабые стороны собеседника, определяют темы, которые его волнуют больше всего. При этом преступник делает все возможное, чтобы вызвать доверие и интерес собеседника и продолжить с ним общение.Изучая аккаунты в соцсетях, преступники также вычисляют тех, кто нуждается в деньгах. Они предлагают им финансовые средства для совершения диверсий и террористических актов, например, бросить бутылку с "коктейлем Молотова" в госучреждение, перевезти компоненты взрывчатых веществ, запрещенных к обороту, выйти на одиночный пикет."В процессе вовлечения могут предложить исполнить мелкое поручение за денежное вознаграждение, расплатившись по безналичному расчету или в криптовалюте с целью проверки степени пригодности к последующему совершению настоящего преступления", - уточняют в ведомстве.В случае, если у вербовщиков не получилось склонить жертву к совершению преступлений на идеологической или финансовой основе, то они могут пустить в ход компрометирующие материалы. Используют информацию личного характера, которыми человек когда-то с кем-то поделился в закрытой переписке.В киберполиции отмечают, что вербовкой занимаются специально обученные, хорошо подготовленные люди. Преступники владеют психологическими приемами: техникой манипуляций, внушением. Противостоять вербовщику довольно сложно, поэтому необходимо вовремя распознать его и минимизировать общение с ним.Читайте также на РИА Новости Крым:Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуСлучаи вербовки крымчан спецслужбами Украины нужно предавать гласности – Чаленко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, кибербезопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости, соцсети
Социальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники
Преступники используют информацию из соцсетей и мессенджеров для вербовки – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Преступники используют соцсети и мессенджеры для вербовки. Какая информация им в этом помогает, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Злоумышленники внимательно изучают аккаунты, посты, комментарии и, найдя подходящего кандидата, вступают с ним в диалог", - предупреждают в киберполиции.
По информации правоохранительных органов, вербовщики оценивают сильные и слабые стороны собеседника, определяют темы, которые его волнуют больше всего. При этом преступник делает все возможное, чтобы вызвать доверие и интерес собеседника и продолжить с ним общение.
"В своей враждебной деятельности вербовщики ориентируются на молодых людей, которые зачастую не имеют большого жизненного опыта, твердой жизненной позиции, ищут поддержку в интернете, а также находятся в проблемных или кризисных обстоятельствах", - обращают внимание в киберполиции.
Изучая аккаунты в соцсетях, преступники также вычисляют тех, кто нуждается в деньгах. Они предлагают им финансовые средства для совершения диверсий и террористических актов, например, бросить бутылку с "коктейлем Молотова" в госучреждение, перевезти компоненты взрывчатых веществ, запрещенных к обороту, выйти на одиночный пикет.
"В процессе вовлечения могут предложить исполнить мелкое поручение за денежное вознаграждение, расплатившись по безналичному расчету или в криптовалюте с целью проверки степени пригодности к последующему совершению настоящего преступления", - уточняют в ведомстве.
В случае, если у вербовщиков не получилось склонить жертву к совершению преступлений на идеологической или финансовой основе, то они могут пустить в ход компрометирующие материалы. Используют информацию личного характера, которыми человек когда-то с кем-то поделился в закрытой переписке.
В киберполиции отмечают, что вербовкой занимаются специально обученные, хорошо подготовленные люди. Преступники владеют психологическими приемами: техникой манипуляций, внушением. Противостоять вербовщику довольно сложно, поэтому необходимо вовремя распознать его и минимизировать общение с ним.
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