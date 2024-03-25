https://crimea.ria.ru/20240325/provokatory-sklonyayut-podrostkov-v-sotssetyakh-k-terrorizmu-1136005412.html
Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму
Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму
В Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, предупредил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев и попросил родителей быть... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T10:10
2024-03-25T10:10
2024-03-25T10:10
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
кибербезопасность
дети
михаил развожаев
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, предупредил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев и попросил родителей быть бдительными.Преступные рассылкиОн обратился к родителям с просьбой быть внимательнее к своим детям, интересоваться их переписками в социальных сетях, объяснять алгоритм поведения в случае получения подозрительных сообщений - в первую очередь об этом следует сообщить родителям."Севастопольцев прошу обо всех таких попытках сообщать в бот Оборона Севастополя", - написал Развожаев.Правила поведенияПо данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям в соцсетях и мессенджерах. В группе риска действительно оказываются подростки и молодежь.В этой связи родителям важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах в интернете, научить ребенка не отвечать на сомнительные сообщения в соцсетях, обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе, обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые, челленджи.Также родителей призывают формировать позитивную повестку в семье, путешествовать вместе с детьми, посещать музеи, устраивать поход и так далее. Важно поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка и их родителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую молодежь призвали в киберволонтерыВ 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахТелефонные мошенники придумали новую схему обмана
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, безопасность, кибербезопасность, дети, михаил развожаев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мвд по республике крым
Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму
В Севастополе детей могут склонять к преступлениям через интернет - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, предупредил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев и попросил родителей быть бдительными.
Преступные рассылки
"ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками. Такие сообщения направлены на детей и подростков, которые не в полной мере осознают неотвратимость и суровость наказания даже за шуточные игры в "террористов". Цель врага, как всегда, сеять панику и сбивать с толку", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он обратился к родителям с просьбой быть внимательнее к своим детям, интересоваться их переписками в социальных сетях, объяснять алгоритм поведения в случае получения подозрительных сообщений - в первую очередь об этом следует сообщить родителям.
"Севастопольцев прошу обо всех таких попытках сообщать в бот Оборона Севастополя", - написал Развожаев.
Правила поведения
По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям в соцсетях и мессенджерах. В группе риска действительно оказываются подростки и молодежь.
"Спектр воздействия чрезвычайно широк: от психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа",- подчеркивают в МВД.
В этой связи родителям важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах в интернете, научить ребенка не отвечать на сомнительные сообщения в соцсетях, обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе, обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые, челленджи.
Также родителей призывают формировать позитивную повестку в семье, путешествовать вместе с детьми, посещать музеи, устраивать поход и так далее. Важно поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка и их родителям.
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