https://crimea.ria.ru/20240325/provokatory-sklonyayut-podrostkov-v-sotssetyakh-k-terrorizmu-1136005412.html

Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму

Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Провокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризму

В Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, предупредил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев и попросил родителей быть... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T10:10

2024-03-25T10:10

2024-03-25T10:10

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

кибербезопасность

дети

михаил развожаев

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе школьников могут склонять к преступлениям через интернет, предупредил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев и попросил родителей быть бдительными.Преступные рассылкиОн обратился к родителям с просьбой быть внимательнее к своим детям, интересоваться их переписками в социальных сетях, объяснять алгоритм поведения в случае получения подозрительных сообщений - в первую очередь об этом следует сообщить родителям."Севастопольцев прошу обо всех таких попытках сообщать в бот Оборона Севастополя", - написал Развожаев.Правила поведенияПо данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям в соцсетях и мессенджерах. В группе риска действительно оказываются подростки и молодежь.В этой связи родителям важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах в интернете, научить ребенка не отвечать на сомнительные сообщения в соцсетях, обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе, обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые, челленджи.Также родителей призывают формировать позитивную повестку в семье, путешествовать вместе с детьми, посещать музеи, устраивать поход и так далее. Важно поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка и их родителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую молодежь призвали в киберволонтерыВ 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахТелефонные мошенники придумали новую схему обмана

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, безопасность, кибербезопасность, дети, михаил развожаев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мвд по республике крым