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Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры
Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры
Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Об этом директор АНО "Дом молодежи" Сергей Чусов... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T20:12
2023-04-06T17:17
волонтеры крыма
сергей чусов
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крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Об этом директор АНО "Дом молодежи" Сергей Чусов рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым."Деструктивными" спикер назвал молодежные течения, идеологи которых призывают к нарушению закона, насилию, самоубийству и тому подобное. Особая группа нарушений связана с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации. Отслеживанием таких личностей в соцсетях занимается Крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи.Профилактикой правонарушений среди молодежи занимается недавно созданный Координационный центр в Крымском федеральном университете. Как рассказал главный специалист организации, они проводят много обучающих мероприятий с участием силовых ведомств, предназначенных для учителей, преподавателей и госслужащих. Слушателям рассказывают, как распознать признаки деструктивного поведения у подростков и как с ними бороться.Случаи неконтролируемой агрессии в подростковой среде в последнее время участились. Так, в Перми школьник напал с ножом на другого ученика, пострадавший был доставлен в больницу. В октябре прошлого года такое же происшествие случилось в одной из школ Симферополя: между учениками 11 класса разгорелся конфликт, в ходе которого один нанес несколько ножевых ударов другому.Читайте также на РИА Новости Крым:В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетнимВ Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистикиШкола выживания: как работают учителя в Севастополе
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волонтеры крыма, сергей чусов, дом молодежи, крым, новости, новости крыма, крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи, кибербезопасность, матвей бухаров, общество, кфу (крымский федеральный университет)
Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры

Киберволонтер, будь готов: в Крыму молодежь призвали бороться с преступностью в сети

20:12 06.04.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПользователь интернета. Архивное фото.
Пользователь интернета. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Об этом директор АНО "Дом молодежи" Сергей Чусов рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.

"В прошлом году специалистами Дома молодежи было отработано 168 тысяч аккаунтов, из них было выявлено 493 страницы с признаками деструктивного поведения, выраженного в той или иной форме. 71 из выявленных страниц – не фейковые, это страницы реальных людей - содержали признаки правонарушений, за которые наступает либо административная, либо уголовная ответственность", - проинформировал Сергей Чусов.

"Деструктивными" спикер назвал молодежные течения, идеологи которых призывают к нарушению закона, насилию, самоубийству и тому подобное. Особая группа нарушений связана с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации. Отслеживанием таких личностей в соцсетях занимается Крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи.

"Нашей командой было промониторено около 100 000 страниц в различных социальных сетях, в том числе и в Telegram. При проведении мониторинговых мероприятий были установлены около 250 страниц с признаками нарушений, по которым были направлены документы в компетентные органы", - отчитался руководитель центра Матвей Бухаров.

Профилактикой правонарушений среди молодежи занимается недавно созданный Координационный центр в Крымском федеральном университете. Как рассказал главный специалист организации, они проводят много обучающих мероприятий с участием силовых ведомств, предназначенных для учителей, преподавателей и госслужащих. Слушателям рассказывают, как распознать признаки деструктивного поведения у подростков и как с ними бороться.
Случаи неконтролируемой агрессии в подростковой среде в последнее время участились. Так, в Перми школьник напал с ножом на другого ученика, пострадавший был доставлен в больницу. В октябре прошлого года такое же происшествие случилось в одной из школ Симферополя: между учениками 11 класса разгорелся конфликт, в ходе которого один нанес несколько ножевых ударов другому.
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Волонтеры КрымаСергей ЧусовДом молодежиКрымНовостиНовости КрымаКрымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежиКибербезопасностьМатвей БухаровОбществоКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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