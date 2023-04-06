Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры
Киберволонтер, будь готов: в Крыму молодежь призвали бороться с преступностью в сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Об этом директор АНО "Дом молодежи" Сергей Чусов рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В прошлом году специалистами Дома молодежи было отработано 168 тысяч аккаунтов, из них было выявлено 493 страницы с признаками деструктивного поведения, выраженного в той или иной форме. 71 из выявленных страниц – не фейковые, это страницы реальных людей - содержали признаки правонарушений, за которые наступает либо административная, либо уголовная ответственность", - проинформировал Сергей Чусов.
"Деструктивными" спикер назвал молодежные течения, идеологи которых призывают к нарушению закона, насилию, самоубийству и тому подобное. Особая группа нарушений связана с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации. Отслеживанием таких личностей в соцсетях занимается Крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи.
"Нашей командой было промониторено около 100 000 страниц в различных социальных сетях, в том числе и в Telegram. При проведении мониторинговых мероприятий были установлены около 250 страниц с признаками нарушений, по которым были направлены документы в компетентные органы", - отчитался руководитель центра Матвей Бухаров.
Профилактикой правонарушений среди молодежи занимается недавно созданный Координационный центр в Крымском федеральном университете. Как рассказал главный специалист организации, они проводят много обучающих мероприятий с участием силовых ведомств, предназначенных для учителей, преподавателей и госслужащих. Слушателям рассказывают, как распознать признаки деструктивного поведения у подростков и как с ними бороться.
Случаи неконтролируемой агрессии в подростковой среде в последнее время участились. Так, в Перми школьник напал с ножом на другого ученика, пострадавший был доставлен в больницу. В октябре прошлого года такое же происшествие случилось в одной из школ Симферополя: между учениками 11 класса разгорелся конфликт, в ходе которого один нанес несколько ножевых ударов другому.
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