https://crimea.ria.ru/20230406/krymskuyu-molodezh-prizvali-v-kibervolontery-1128020770.html

Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры

Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры

Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Об этом директор АНО "Дом молодежи" Сергей Чусов... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T20:12

2023-04-06T20:12

2023-04-06T17:17

волонтеры крыма

сергей чусов

дом молодежи

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новости крыма

крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи

кибербезопасность

матвей бухаров

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Специалисты Дома молодежи выявляют в интернете "носителей деструктивных взглядов и деструктивных течений". Об этом директор АНО "Дом молодежи" Сергей Чусов рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым."Деструктивными" спикер назвал молодежные течения, идеологи которых призывают к нарушению закона, насилию, самоубийству и тому подобное. Особая группа нарушений связана с дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации. Отслеживанием таких личностей в соцсетях занимается Крымский центр профилактики, мониторинга и аналитики деструктивного поведения молодежи.Профилактикой правонарушений среди молодежи занимается недавно созданный Координационный центр в Крымском федеральном университете. Как рассказал главный специалист организации, они проводят много обучающих мероприятий с участием силовых ведомств, предназначенных для учителей, преподавателей и госслужащих. Слушателям рассказывают, как распознать признаки деструктивного поведения у подростков и как с ними бороться.Случаи неконтролируемой агрессии в подростковой среде в последнее время участились. Так, в Перми школьник напал с ножом на другого ученика, пострадавший был доставлен в больницу. В октябре прошлого года такое же происшествие случилось в одной из школ Симферополя: между учениками 11 класса разгорелся конфликт, в ходе которого один нанес несколько ножевых ударов другому.Читайте также на РИА Новости Крым:В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетнимВ Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистикиШкола выживания: как работают учителя в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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