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В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника - РИА Новости Крым, 13.10.2022
В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
В одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Организована прокурорская проверка, сообщает... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T15:47
2022-10-13T15:47
2022-10-13T15:47
происшествия
симферополь
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Организована прокурорская проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошел 13 октября в общеобразовательной школе №21. Между двумя учениками 11-х классов возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил одноклассника ножом.По поручению прокурора республики организована проверка причин и обстоятельств произошедшего, а также соблюдения законодательства со стороны сотрудников школы в отношении учащихся.В случае зафиксированных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее в Ялте за пьяный разбой задержали 17-летнего подростка и его старшего товарища.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, симферополь, прокуратура республики крым
В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
Прокуратура РК: в школе Симферополя подросток несколько раз ударил ножом одноклассника
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Организована прокурорская проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 13 октября в общеобразовательной школе №21. Между двумя учениками 11-х классов возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил одноклассника ножом.
"Подросток в настоящее время госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.
По поручению прокурора республики организована проверка причин и обстоятельств произошедшего, а также соблюдения законодательства со стороны сотрудников школы в отношении учащихся.
В случае зафиксированных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Ялте за пьяный разбой задержали
17-летнего подростка и его старшего товарища.