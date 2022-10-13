https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html

В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника

В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника - РИА Новости Крым, 13.10.2022

В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника

В одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Организована прокурорская проверка, сообщает... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T15:47

2022-10-13T15:47

2022-10-13T15:47

происшествия

симферополь

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Организована прокурорская проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошел 13 октября в общеобразовательной школе №21. Между двумя учениками 11-х классов возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил одноклассника ножом.По поручению прокурора республики организована проверка причин и обстоятельств произошедшего, а также соблюдения законодательства со стороны сотрудников школы в отношении учащихся.В случае зафиксированных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее в Ялте за пьяный разбой задержали 17-летнего подростка и его старшего товарища.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, прокуратура республики крым