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Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину

Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину

В Ялте за совершение разбойного нападения задержаны двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T09:49

2022-08-19T09:49

2022-08-19T09:50

мвд по республике крым

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Ялте за совершение разбойного нападения задержаны двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.С сообщением о нападении в полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что на набережной одного из ялтинских поселков двое неизвестных после словесного конфликта напали на него и похитили деньги в размере 19 тысяч рублей, а также личные вещи. По подозрению в совершении разбойного нападения правоохранители задержали ранее не судимых 24 и 17-летнего жителей Ялты.Похищенные деньги изъяты. Подозреваемые свою вину признали и написали явки с повинной.Возбуждено уголовное дело. За разбой фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. По решению суда оба находятся под домашним арестом.

https://crimea.ria.ru/20220727/izbil-zhenschinu-ograbil-dom-v-krymu-popalsya-retsidivist-s-30-letnim-stazhem-1123969638.html

ялта

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2022

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мвд по республике крым, ялта, происшествия