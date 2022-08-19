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Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину
Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину
В Ялте за совершение разбойного нападения задержаны двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T09:49
2022-08-19T09:49
2022-08-19T09:50
мвд по республике крым
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Ялте за совершение разбойного нападения задержаны двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.С сообщением о нападении в полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что на набережной одного из ялтинских поселков двое неизвестных после словесного конфликта напали на него и похитили деньги в размере 19 тысяч рублей, а также личные вещи. По подозрению в совершении разбойного нападения правоохранители задержали ранее не судимых 24 и 17-летнего жителей Ялты.Похищенные деньги изъяты. Подозреваемые свою вину признали и написали явки с повинной.Возбуждено уголовное дело. За разбой фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. По решению суда оба находятся под домашним арестом.
https://crimea.ria.ru/20220727/izbil-zhenschinu-ograbil-dom-v-krymu-popalsya-retsidivist-s-30-letnim-stazhem-1123969638.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, ялта, происшествия
Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину
В Ялте за пьяный разбой задержан 17-летний подросток и его старший товарищ
09:49 19.08.2022 (обновлено: 09:50 19.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Ялте за совершение разбойного нападения задержаны двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
С сообщением о нападении в полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что на набережной одного из ялтинских поселков двое неизвестных после словесного конфликта напали на него и похитили деньги в размере 19 тысяч рублей, а также личные вещи. По подозрению в совершении разбойного нападения правоохранители задержали ранее не судимых 24 и 17-летнего жителей Ялты.
"Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили словесный конфликт с потерпевшим, который перерос в драку. Заявитель попытался убежать от подозреваемых, однако молодые люди погнались за ним. Применив физическую силу и использовав в качестве оружия газовый баллончик, они забрали его личные вещи вместе с деньгами", - рассказали в МВД.
Похищенные деньги изъяты. Подозреваемые свою вину признали и написали явки с повинной.
Возбуждено уголовное дело. За разбой фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. По решению суда оба находятся под домашним арестом.