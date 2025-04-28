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При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты - РИА Новости Крым, 28.04.2025
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T06:00
2025-04-28T06:00
2025-04-28T06:00
брянск
обстрелы брянской области
александр богомаз
обстрелы всу
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления, пообещав оказать необходимую поддержку и материальную помощь.Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
В Брянске при атаке ВСУ погиб мирный житель и повреждены гражданские объекты - власти