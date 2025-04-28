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При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты - РИА Новости Крым, 28.04.2025
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T06:00
2025-04-28T06:00
брянск
обстрелы брянской области
александр богомаз
обстрелы всу
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления, пообещав оказать необходимую поддержку и материальную помощь.Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты

В Брянске при атаке ВСУ погиб мирный житель и повреждены гражданские объекты - власти

06:00 28.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.
Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления, пообещав оказать необходимую поддержку и материальную помощь.
Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба.
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БрянскОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазОбстрелы ВСУНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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