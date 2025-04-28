https://crimea.ria.ru/20250428/pri-atake-vsu-na-bryansk-pogib-chelovek-i-povrezhdeny-grazhdanskie-obekty-1146027679.html

При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты

При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты - РИА Новости Крым, 28.04.2025

При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты

Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T06:00

2025-04-28T06:00

2025-04-28T06:00

брянск

обстрелы брянской области

александр богомаз

обстрелы всу

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111548/53/1115485343_0:77:2806:1655_1920x0_80_0_0_86a7645a0211f91c77f9105c0c536deb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб и один ранен в Брянске в результате массированной атаки беспилотников, повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления, пообещав оказать необходимую поддержку и материальную помощь.Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)