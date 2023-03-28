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Школа выживания: как работают учителя в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230328/shkola-vyzhivaniya-kak-rabotayut-uchitelya-v-sevastopole-1127791284.html
Школа выживания: как работают учителя в Севастополе
Школа выживания: как работают учителя в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Школа выживания: как работают учителя в Севастополе
"В некоторых наших школах работают и на две ставки. Это 36 часов: шесть дней, с субботой, по шесть уроков, к которым нужно готовиться. Разве можно качественно... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T08:47
2023-03-28T09:54
образование в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. "В некоторых наших школах работают и на две ставки. Это 36 часов: шесть дней, с субботой, по шесть уроков, к которым нужно готовиться. Разве можно качественно учить детей? Человек полумертвый... Люди бегут в репетиторство и частные организации".Эту реплику, иллюстрирующую ситуацию с учителями в Севастополе, произнесла моя собеседница из сферы образования, попросив не называть ее: проблем хватает – будут новые: "от администрации, а жить надо". Ради одного лишь хайпа приводить ее слова я бы не стала. Но вышло так, что их подтвердили другие люди, в том числе при власти: прямо, косвенно или из необходимости. Фанатики своего дела"На две ставки я никому вообще не разрешаю работать. Почти все учителя работают на полторы. Одна – 18 часов, полторы – 27. Это пять дней по 5-6 уроков. Много, конечно. Потому что надо отдохнуть, подготовиться качественно к урокам, проверить тетради и еще саморазвиваться – делать это постоянно, читать профессиональную литературу. Но получается, что экономически невыгодно работать на одну ставку", – рассказывает директор школы №3 с углубленным изучением английского языка Анжелла Евгущенко.Ставка учителя – 14 700 рублей. Уборщица в школе получает 10 тысяч. (Этих сотрудников на вакансии, к слову, тоже днем с огнем не найти: в гимназии №1, здесь неподалеку, объявление висит уже несколько месяцев.) По словам Анжеллы Мартуниевны, средний возраст учителей в ее школе – 55 лет. Педагогический состав постоянный, текучки нет – "только в крайних случаях"."Это люди, преданные делу, которые пришли не из-за денег, а из любви к детям, к профессии. Фанатики своего дела. Они все из советской школы, с прекрасным образованием", – говорит она.Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края&gt;&gt;На этих словах в кабинет директора стучат, дверь открывается, и входит учитель химии. Стаж ее работы – педагогический, по специальности – почти 50 лет."82 года. Красавица наша. Эллочка Сергеевна Крестьянникова, заслуженный работник образования Севастополя, два года назад сделала очередной выпуск... Молюсь на нее, прошу остаться: не найти учителя", – делится Евгущенко.Молодым у нас дорогаКонечно, есть и молодые педагоги. Например, возвращаются преподавать английский язык выпускники, которых "берут с удовольствием потому что знают требования, а они высокие". Вот только лучшими зарплатами их порой "переманивают в другие структуры", говорит Евгущенко.Сейчас в школе все ставки закрыты. Решен даже наболевший за два последних года вопрос с ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) и "Технологией"."Мужчины, которые устраивались, уходили из-за маленькой зарплаты и психологической нагрузки. И вот откликнулась девушка, ведет сейчас труды у мальчиков и ОБЖ", – сказала директор. В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ&gt;&gt;О полной укомплектованности кадрами говорит мне и директор еще одного государственного образовательного учреждения – "Школа Экотех+" Юлия Салпук. "На сегодняшний день у нас нет вакансий ни по одной из предметных областей – все закрыты. В связи с увеличением количества обучающихся первых классов на следующий учебный год и числа детей в основной школе, возможно, вакансии появятся", – поделилась она. В отличие от упомянутых коллег, здесь много молодых специалистов. Но тот случай, когда без "двухставочников" вопрос не решить, хоть их и немного."В основном все работают минимум на полторы ставки. На две работает очень мало: где-то 10%", – уточнила директор.Как удалось выяснить из разных источников, закрыть вакансии – забота руководства школы. Вопрос кем и как надолго. Когда приходят молодые, вчерашние студенты-целевики, "им самим еще учиться, чтобы стать учителем". В целом же молодежь в школы идет неохотно.Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе&gt;&gt;Мало денег и благодарностиВсе сказанное директорами школ подтверждают цифры, которые приводит и. о. директора департамента образования Севастополя Максим Кривонос. В ответе на информационный запрос он сообщает, что с 1 сентября 2022 года к работе "в севастопольских образовательных учреждениях" приступили 72 выпускника педагогических вузов и колледжей. Из них учителями в школах стал 41 человек. Сейчас доля молодых педагогов в общем количестве составляет 17%."В школах Севастополя трудятся 3 373 педагога. Из них 564 человека в возрасте до 30 лет", – уточнили в профильном департаменте. В Севастополе 68 школ, из них 63 государственных (одна закрыта на капремонт). Даже по официальной статистике, предоставленной профильным департаментом, где не упоминается как именно закрыты ставки в школах, учителей не хватает почти в половине из них."На начало марта в 26 школах имеются вакансии 58 педагогов. По имеющимся организованы замены", – говорится в департаменте. При этом начале года вакансии было 479.Общей тенденции в дефиците учителей нет, сообщает Кривонос: "Учителя всегда требуются. Нашли учителя по русскому – уехал на постоянное место жительства учитель физики или уволился по собственному желанию"."К сожалению, в наше время молодежь идет в учителя неохотно: смущает невысокая зарплата, опасаются отсутствия роста и возможностей, элементарного отсутствия слов благодарности со стороны некоторых детей и родителей. А опытные учителя постепенно уходят на пенсию. Отсюда и нехватка учителей", – поясняет ситуацию глава ведомства.Поощрить рублемК профессии "учитель" в Севастополе стали привлекать со школьной скамьи. В этом году в четырех общеобразовательных организациях создали специальные психолого-педагогические классы. Сейчас их в городе по школам шесть.С 2020 года в рамках соглашения департамента образования с Севастопольским государственным университетом последний ежегодно набирает студентов-целивиков с последующим трудоустройством в школы. Тех, кто учится на "хорошо" и "отлично", город поддерживает материально – выплачивает стипендию в 5 тыс. рублей. Столько же получают молодые педагоги, которые впервые приступили к работе по специальности в государственных школах.В Севастополе открывается первая школа с электронными учебниками&gt;&gt;Также 5 тысяч рублей получают учителя в виде поощрения за то, что взяли на себя классное руководство – из федеральных средств. К этой сумме из регионального бюджета добавляется "15% к должностному окладу, ставке заработной платы, без учета фактической нагрузки".1,5 тысячи рублей ежемесячно доплачивают за "систематическое повышение своего профессионального уровня". А педагоги государственных школ в селах и поселках Севастополя могут рассчитывать также на дополнительные 2,5 тысячи рублей каждый месяц.Еще один вид поощрения учителей – компенсации за самостоятельное прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки. Их выплачивают "в размере фактически произведенных расходов, но не более 30 тысяч рублей". Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя заявили о нехватке учителей в школах&gt;&gt;В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей&gt;&gt;В Севастополе открылась новая начальная школа – Развожаев&gt;&gt;
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Анна Петрова
Анна Петрова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
образование в крыму и севастополе, общество, севастополь, правительство севастополя, крым, новости крыма
Школа выживания: как работают учителя в Севастополе

"Человек полумертвый": как работают учителя в Севастополе и почему боятся жаловаться

08:47 28.03.2023 (обновлено: 09:54 28.03.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРабота учителя. Архивное фото
Работа учителя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. "В некоторых наших школах работают и на две ставки. Это 36 часов: шесть дней, с субботой, по шесть уроков, к которым нужно готовиться. Разве можно качественно учить детей? Человек полумертвый... Люди бегут в репетиторство и частные организации".

Эту реплику, иллюстрирующую ситуацию с учителями в Севастополе, произнесла моя собеседница из сферы образования, попросив не называть ее: проблем хватает – будут новые: "от администрации, а жить надо". Ради одного лишь хайпа приводить ее слова я бы не стала. Но вышло так, что их подтвердили другие люди, в том числе при власти: прямо, косвенно или из необходимости.

Фанатики своего дела

"На две ставки я никому вообще не разрешаю работать. Почти все учителя работают на полторы. Одна – 18 часов, полторы – 27. Это пять дней по 5-6 уроков. Много, конечно. Потому что надо отдохнуть, подготовиться качественно к урокам, проверить тетради и еще саморазвиваться – делать это постоянно, читать профессиональную литературу. Но получается, что экономически невыгодно работать на одну ставку", – рассказывает директор школы №3 с углубленным изучением английского языка Анжелла Евгущенко.

Ставка учителя – 14 700 рублей. Уборщица в школе получает 10 тысяч. (Этих сотрудников на вакансии, к слову, тоже днем с огнем не найти: в гимназии №1, здесь неподалеку, объявление висит уже несколько месяцев.)

По словам Анжеллы Мартуниевны, средний возраст учителей в ее школе – 55 лет. Педагогический состав постоянный, текучки нет – "только в крайних случаях".

"Это люди, преданные делу, которые пришли не из-за денег, а из любви к детям, к профессии. Фанатики своего дела. Они все из советской школы, с прекрасным образованием", – говорит она.
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На этих словах в кабинет директора стучат, дверь открывается, и входит учитель химии. Стаж ее работы – педагогический, по специальности – почти 50 лет.
"82 года. Красавица наша. Эллочка Сергеевна Крестьянникова, заслуженный работник образования Севастополя, два года назад сделала очередной выпуск... Молюсь на нее, прошу остаться: не найти учителя", – делится Евгущенко.

Молодым у нас дорога

Конечно, есть и молодые педагоги. Например, возвращаются преподавать английский язык выпускники, которых "берут с удовольствием потому что знают требования, а они высокие". Вот только лучшими зарплатами их порой "переманивают в другие структуры", говорит Евгущенко.

Сейчас в школе все ставки закрыты. Решен даже наболевший за два последних года вопрос с ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) и "Технологией".

"Мужчины, которые устраивались, уходили из-за маленькой зарплаты и психологической нагрузки. И вот откликнулась девушка, ведет сейчас труды у мальчиков и ОБЖ", – сказала директор.
В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ>>

О полной укомплектованности кадрами говорит мне и директор еще одного государственного образовательного учреждения – "Школа Экотех+" Юлия Салпук.

"На сегодняшний день у нас нет вакансий ни по одной из предметных областей – все закрыты. В связи с увеличением количества обучающихся первых классов на следующий учебный год и числа детей в основной школе, возможно, вакансии появятся", – поделилась она.

В отличие от упомянутых коллег, здесь много молодых специалистов. Но тот случай, когда без "двухставочников" вопрос не решить, хоть их и немного.

"В основном все работают минимум на полторы ставки. На две работает очень мало: где-то 10%", – уточнила директор.
Как удалось выяснить из разных источников, закрыть вакансии – забота руководства школы. Вопрос кем и как надолго. Когда приходят молодые, вчерашние студенты-целевики, "им самим еще учиться, чтобы стать учителем". В целом же молодежь в школы идет неохотно.
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе>>

Мало денег и благодарности

Все сказанное директорами школ подтверждают цифры, которые приводит и. о. директора департамента образования Севастополя Максим Кривонос. В ответе на информационный запрос он сообщает, что с 1 сентября 2022 года к работе "в севастопольских образовательных учреждениях" приступили 72 выпускника педагогических вузов и колледжей. Из них учителями в школах стал 41 человек. Сейчас доля молодых педагогов в общем количестве составляет 17%.

"В школах Севастополя трудятся 3 373 педагога. Из них 564 человека в возрасте до 30 лет", – уточнили в профильном департаменте.
Учителей в возрасте от 30 до 50 лет меньше половины (1 595 человека, 47%). Более трети педагогов старшего возраста (1214 человека, 36%).
В Севастополе 68 школ, из них 63 государственных (одна закрыта на капремонт). Даже по официальной статистике, предоставленной профильным департаментом, где не упоминается как именно закрыты ставки в школах, учителей не хватает почти в половине из них.
"На начало марта в 26 школах имеются вакансии 58 педагогов. По имеющимся организованы замены", – говорится в департаменте. При этом начале года вакансии было 479.
Общей тенденции в дефиците учителей нет, сообщает Кривонос: "Учителя всегда требуются. Нашли учителя по русскому – уехал на постоянное место жительства учитель физики или уволился по собственному желанию".
Сегодня большинство вакансий – двенадцать – пустует в ожидании математиков. Девять позиций свободны для учителей иностранного языка, восемь – начальных классов, семь – русского языка и литературы. Еще четыре никак не дождутся педагога по ОБЖ.
"К сожалению, в наше время молодежь идет в учителя неохотно: смущает невысокая зарплата, опасаются отсутствия роста и возможностей, элементарного отсутствия слов благодарности со стороны некоторых детей и родителей. А опытные учителя постепенно уходят на пенсию. Отсюда и нехватка учителей", – поясняет ситуацию глава ведомства.

Поощрить рублем

К профессии "учитель" в Севастополе стали привлекать со школьной скамьи. В этом году в четырех общеобразовательных организациях создали специальные психолого-педагогические классы. Сейчас их в городе по школам шесть.
С 2020 года в рамках соглашения департамента образования с Севастопольским государственным университетом последний ежегодно набирает студентов-целивиков с последующим трудоустройством в школы. Тех, кто учится на "хорошо" и "отлично", город поддерживает материально – выплачивает стипендию в 5 тыс. рублей. Столько же получают молодые педагоги, которые впервые приступили к работе по специальности в государственных школах.
В Севастополе открывается первая школа с электронными учебниками>>
Также 5 тысяч рублей получают учителя в виде поощрения за то, что взяли на себя классное руководство – из федеральных средств. К этой сумме из регионального бюджета добавляется "15% к должностному окладу, ставке заработной платы, без учета фактической нагрузки".
1,5 тысячи рублей ежемесячно доплачивают за "систематическое повышение своего профессионального уровня". А педагоги государственных школ в селах и поселках Севастополя могут рассчитывать также на дополнительные 2,5 тысячи рублей каждый месяц.
Еще один вид поощрения учителей – компенсации за самостоятельное прохождение обучения по программам профессиональной переподготовки. Их выплачивают "в размере фактически произведенных расходов, но не более 30 тысяч рублей".
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