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В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей
В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей
В Крыму преподавателей начальных классов, а также учителей математики, информатики, физики и воспитателей детсадов планируют готовить на базе колледжей при... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-17T08:21
2023-01-16T23:54
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
общество
кфу (крымский федеральный университет)
министерство образования крыма
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму преподавателей начальных классов, а также учителей математики, информатики, физики и воспитателей детсадов планируют готовить на базе колледжей при вузах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике республиканского парламента Сергей Додонов.Он подчеркнул, что восстановление среднего профессионального образования поможет восполнить существующий в регионе дефицит учителей. По его словам, более 60% выпускников девятых классов после выпуска не могут учиться по педагогическому направлению. Поэтому комитет совместно с Крымским федеральным университетом (КФУ) и Крымским инженерно-педагогическим университетом (КИПУ) обсуждает возможность восстановить среднее профессиональное образование. "Задача на этот год – совместно с минобрнауки пересмотреть взаимодействие с вузами, а также организацию педагогической практики обучающихся, учебные планы подготовки по профильным предметам химиков, физиков, математиков, с тем, чтобы они могли работать учителями в школах", – пояснил Додонов.В частности, планируется, что на базе этих вузов в Симферополе и Феодосии молодые педагоги смогут проходить процедуру лицензирования по этим спецтальностям.Ранее замдиректора ГКУ РК "Центр занятости населения" Анжелика Бурец назвала медработников и педагогов традиционно востребованными специалистами в регионе.В свою очередь министр образования и науки Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму учителя смогут бесплатно получить земельные участки под строительство дома.Читайте также на РИА Новости Кры:Каким должен быть учитель - опрос учеников и мнение педагоговОт теории к практике: как изменилось образование в школах КрымаКрымчанка получила приз зрительских симпатий в конкурсе "Учитель года"
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, общество, кфу (крымский федеральный университет), министерство образования крыма, образование в россии
В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжей

Воспитателей детсадов и учителей младших классов в Крыму будут обучать на базе колледжей

08:21 17.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму преподавателей начальных классов, а также учителей математики, информатики, физики и воспитателей детсадов планируют готовить на базе колледжей при вузах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике республиканского парламента Сергей Додонов.
Он подчеркнул, что восстановление среднего профессионального образования поможет восполнить существующий в регионе дефицит учителей.
По его словам, более 60% выпускников девятых классов после выпуска не могут учиться по педагогическому направлению. Поэтому комитет совместно с Крымским федеральным университетом (КФУ) и Крымским инженерно-педагогическим университетом (КИПУ) обсуждает возможность восстановить среднее профессиональное образование.
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В частности, планируется, что на базе этих вузов в Симферополе и Феодосии молодые педагоги смогут проходить процедуру лицензирования по этим спецтальностям.
Ранее замдиректора ГКУ РК "Центр занятости населения" Анжелика Бурец назвала медработников и педагогов традиционно востребованными специалистами в регионе.
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