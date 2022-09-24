https://crimea.ria.ru/20220924/ot-teorii-k-praktike-kak-izmenilos-obrazovanie-v-shkolakh-kryma-1124602774.html
От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма
От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2022
От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма
Инновационный образовательный центр откроется в селе Трехпрудное Симферопольского района уже в следующем учебном году. Об этом сообщила министр образования,... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T03:21
2022-09-24T03:21
2022-09-24T03:21
крым
образование в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Инновационный образовательный центр откроется в селе Трехпрудное Симферопольского района уже в следующем учебном году. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Учреждение строится в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" и рассчитано на обучение 700 детей.По словам главы минобразования республики, в современном образовательном процессе внимание уделяется практическому освоению материала, будь по уроки по химии, физике или более сложным дисциплинам.Кроме того, дети получают возможность изучать школьные предметы с помощью робототехнических систем. А занятия в кванториумах способствуют развитию инженерного мышления у подростков.Она отметила, что существенное переоснащение проводится в колледжах и профессиональных училищах. Здесь создаются мастерские со всем необходимым инвентарем: начиная от строительства, заканчивая направлением туризма и гостеприимства. Они позволяют привить будущим специалистам практические навыки и понимание требований и стандартов работы. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма действуют уже семь таких мастерских, добавила Лаврик.
https://crimea.ria.ru/20220822/roboty-v-rossii-perspektivy-i-prognozy-ot-eksperta-1124250016.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, образование в крыму и севастополе, общество
От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма
Проект "Современная школа" обеспечит всех учащихся Крыма равными условиями обучения
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Инновационный образовательный центр откроется в селе Трехпрудное Симферопольского района уже в следующем учебном году. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
Учреждение строится в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" и рассчитано на обучение 700 детей.
"Центр направлен на реализацию первоочередной задачи нацпроекта – обеспечить равными условиями обучения и доступом к инновационным системам современного образования каждого ребенка. Вне зависимости от того, живет он в городе или сельской местности", – подчеркнула Лаврик.
По словам главы минобразования республики, в современном образовательном процессе внимание уделяется практическому освоению материала, будь по уроки по химии, физике или более сложным дисциплинам.
Кроме того, дети получают возможность изучать школьные предметы с помощью робототехнических систем. А занятия в кванториумах способствуют развитию инженерного мышления у подростков.
"Повышение качества образования складывается из нескольких составляющих и направлено на раскрытие талантов и способностей ребенка. Благодаря этому дети могут осознанно принять решение о выборе профессии, попробовать свои силы в практической и научной деятельности еще в период школы", – продолжила Лаврик.
Она отметила, что существенное переоснащение проводится в колледжах и профессиональных училищах. Здесь создаются мастерские со всем необходимым инвентарем: начиная от строительства, заканчивая направлением туризма и гостеприимства. Они позволяют привить будущим специалистам практические навыки и понимание требований и стандартов работы. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма действуют уже семь таких мастерских, добавила Лаврик.