https://crimea.ria.ru/20220924/ot-teorii-k-praktike-kak-izmenilos-obrazovanie-v-shkolakh-kryma-1124602774.html

От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма

От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2022

От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма

Инновационный образовательный центр откроется в селе Трехпрудное Симферопольского района уже в следующем учебном году. Об этом сообщила министр образования,... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T03:21

2022-09-24T03:21

2022-09-24T03:21

крым

образование в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Инновационный образовательный центр откроется в селе Трехпрудное Симферопольского района уже в следующем учебном году. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Учреждение строится в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" и рассчитано на обучение 700 детей.По словам главы минобразования республики, в современном образовательном процессе внимание уделяется практическому освоению материала, будь по уроки по химии, физике или более сложным дисциплинам.Кроме того, дети получают возможность изучать школьные предметы с помощью робототехнических систем. А занятия в кванториумах способствуют развитию инженерного мышления у подростков.Она отметила, что существенное переоснащение проводится в колледжах и профессиональных училищах. Здесь создаются мастерские со всем необходимым инвентарем: начиная от строительства, заканчивая направлением туризма и гостеприимства. Они позволяют привить будущим специалистам практические навыки и понимание требований и стандартов работы. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма действуют уже семь таких мастерских, добавила Лаврик.

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https://crimea.ria.ru/20220707/student-iz-kryma-pridumal-mobilnoe-prilozhenie-dlya-voditeley-1123768427.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, общество