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Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T11:56
2024-12-12T11:57
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
георгий сухацкий
транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Сухацкий отметил, что в четверг, 12 декабря, на маршруты вышло 255 автобусов из имеющихся 283, и 80 из 81-го предусмотренного троллейбуса.По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей. Но при этом отдельных острых загруженностей транспортных средств не наблюдается и даже в пиковое время в Симферополе приемлемая ситуация, считает он.Говоря о новых маршрутах общественного транспорта в Симферополе, начальник управления отметил, что глобальных изменений не предвидится. Однако по всему городу оптимизируют маршрутную сеть в соответствии с инициативной жителей.Так, например, маршрут №40, который раньше обслуживал исключительно улицу Первомайскую, изменен. Теперь он будет заезжать также на улицу Мамак (район Строгановки – ред.), а маршрут №81 следует по улицам Титова и Никанорова, также будет заезжать в микрорайон Крымская роза."Любые дельные предложения граждан мы всегда готовы поддержать", - заверил собеседник.Ранее Георгий Сухацкий также отмечал, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.Также сообщалось, что в республике реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для "Крымтроллейбуса" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах городаПроехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвайСбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона
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крым, симферополь, георгий сухацкий, транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости крыма
Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом

В Симферополе ежедневно работает на маршрутах почти 90 процентов общественного транспорта

11:56 12.12.2024 (обновлено: 11:57 12.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОбщественный транспорт в Симферополе зимой
Общественный транспорт в Симферополе зимой - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.
"Средний показатель выпуска (общественного транспорта на линию – ред.) у нас составляет 89,4 процента. Это говорит о том, что мы практически работаем в полную силу. И каких-то отдельных критических моментов не наблюдаем", - сказал он.
Сухацкий отметил, что в четверг, 12 декабря, на маршруты вышло 255 автобусов из имеющихся 283, и 80 из 81-го предусмотренного троллейбуса.
По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей. Но при этом отдельных острых загруженностей транспортных средств не наблюдается и даже в пиковое время в Симферополе приемлемая ситуация, считает он.
Говоря о новых маршрутах общественного транспорта в Симферополе, начальник управления отметил, что глобальных изменений не предвидится. Однако по всему городу оптимизируют маршрутную сеть в соответствии с инициативной жителей.
Так, например, маршрут №40, который раньше обслуживал исключительно улицу Первомайскую, изменен. Теперь он будет заезжать также на улицу Мамак (район Строгановки – ред.), а маршрут №81 следует по улицам Титова и Никанорова, также будет заезжать в микрорайон Крымская роза.
"Любые дельные предложения граждан мы всегда готовы поддержать", - заверил собеседник.
Ранее Георгий Сухацкий также отмечал, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.
Также сообщалось, что в республике реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для "Крымтроллейбуса" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольГеоргий СухацкийТранспортОбщественный транспортГородская средаНовости Крыма
 
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