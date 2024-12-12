https://crimea.ria.ru/20241212/vlasti-simferopolya-otsenili-situatsiyu-s-obschestvennym-transportom-1142572368.html

Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом

Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом

Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Почти 90 процентов из имеющихся в городском автопарке автобусов и троллейбусов ежедневно выходят на маршруты в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.Сухацкий отметил, что в четверг, 12 декабря, на маршруты вышло 255 автобусов из имеющихся 283, и 80 из 81-го предусмотренного троллейбуса.По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей. Но при этом отдельных острых загруженностей транспортных средств не наблюдается и даже в пиковое время в Симферополе приемлемая ситуация, считает он.Говоря о новых маршрутах общественного транспорта в Симферополе, начальник управления отметил, что глобальных изменений не предвидится. Однако по всему городу оптимизируют маршрутную сеть в соответствии с инициативной жителей.Так, например, маршрут №40, который раньше обслуживал исключительно улицу Первомайскую, изменен. Теперь он будет заезжать также на улицу Мамак (район Строгановки – ред.), а маршрут №81 следует по улицам Титова и Никанорова, также будет заезжать в микрорайон Крымская роза."Любые дельные предложения граждан мы всегда готовы поддержать", - заверил собеседник.Ранее Георгий Сухацкий также отмечал, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному – парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.Также сообщалось, что в республике реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для "Крымтроллейбуса" были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах городаПроехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвайСбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона

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крым, симферополь, георгий сухацкий, транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости крыма