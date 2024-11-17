https://crimea.ria.ru/20241117/sboi-v-rabote-avtobusov-v-simferopole-stoili-perevozchikom-bolshe-milliona-1141835849.html

Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона

Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Сбои в работе автобусов в Симферополе стоили перевозчиком больше миллиона

Более миллиона рублей штрафов заплатили в бюджет Симферополя перевозчики за сбои в работе автобусов в крымской столице. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T07:01

2024-11-17T07:01

2024-11-17T07:01

штрафы

радио "спутник в крыму"

новости

крым

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транспорт

администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Более миллиона рублей штрафов заплатили в бюджет Симферополя перевозчики за сбои в работе автобусов в крымской столице. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По словам Сухацкого, сотрудники профильного управления систематически проводят контроль выполнения рейсов на маршрутах общественного транспорта, фиксируя разного рода нарушения, в том числе отклонения от расписания. В текущем году таких мероприятий провели более 80.Перевозчикам, не устранившим замечания в срок, пришлось уплатить солидную сумму штрафов в бюджет.В числе нарушений – изменение схемы движения без согласования с управлением как организатором перевозок, отметил он."Некоторые перевозчики изменяют схему движения. Например, умудрялись осуществлять объезд улицы Павленко, на которой идет ремонт. Соответственно, люди, стоящие на Павленко, не информированы об этом, что могло приводить к замечаниям либо жалобам от граждан. Такое нами пресекается и в отношении перевозчиков мы выносим требования", – поделился Сухацкий.Он подчеркнул, что расписания общественного транспорта не меняются в зависимости от времени года. Интервал движения машин после 19-00 должен составлять около 30-40 минут и летом, и зимой.Так, в соответствии с требованиями, автобусы большого класса, обслуживающие магистральные маршруты, должны работать с 6-00 до 23-00, сказал Сухацкий.Время работы машин на социальных маршрутах, которые обслуживают образовательные учреждения и медучреждения, – с 6-00 до 21-00, с интервалом менее получаса, добавил он.По его словам, сотрудники управления ежедневно совместно с замглавы администрации мониторят работу муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутов, для чего садятся в крупных пересадочных узлах в проходящий транспорт и общаются с жителями.По его словам, в большинстве случаев "люди отзываются положительно о работе транспорта"."Но есть моменты, которые требуют долгосрочного решения", – заметил начальник профильного управления.Ранее он рассказывал, что в Симферополе остро не хватает водителей общественного транспорта, из-за чего 25 машин не могут выйти на маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах

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