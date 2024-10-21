https://crimea.ria.ru/20241021/kak-izmenilsya-passazhiropotok-avtobusov-kryma-na-mezhregionalnykh-marshrutakh-1141151244.html

Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах

Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах

В Крым на автобусах межрегиональных маршрутов за девять месяцев текущего года приехало на 20% больше гостей, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T06:37

2024-10-21T06:37

2024-10-21T06:37

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"крымавтотранс"

вячеслав мартынов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крым на автобусах межрегиональных маршрутов за девять месяцев текущего года приехало на 20% больше гостей, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, по сравнению с 2023 годом, автобусами, курсирующими по полуострову, воспользовалось на 2% меньше пассажиров. В "Крымавтотрансе" это объясняют тем, что "крымчане живут все лучше – многие приобрели частные транспортные средства и пользуются ими".При этом, согласно статистике, межрегиональные и международные перевозки, наоборот, увеличились, и довольно существенно – на 20%, подчеркнул директор предприятия.По его словам, автобусные маршруты, связывающие Республику Крым и Севастополь, тоже считаются межрегиональными, поскольку это разные субъекты. Однако доля севастопольцев в пассажиропотоке незначительна."Здесь больше активность туристов из материковой части страны. Очень большое количество гостей приехало. И, конечно, в этой статистике доля пассажиров из исторических регионов России постоянно растет", – уточнил Мартынов.Популярны и длинные маршруты, соединяющие города Крыма с крупными федеральными центрами, Москвой и Санкт-Петербургом. А также те, что связывают курортные регионы Крыма и Кубани, сказал Мартынов."Например, есть такие рейсы, как Черноморское – Анапа, Ялта – Сочи. То есть люди приехали отдохнуть в Крым, им захотелось поехать в Сочи – поехали. Или, наоборот, поехали на Кавказ, захотелось посмотреть Крым – сели в автобус и комфортно добрались до южнобережных наших пляжей. Конечно, такая динамика между регионами больше характерна для летнего периода. Раньше ходили "Кометы" по морю, а сейчас мы связали города автобусным сообщениям, что очень удобно, и очень многие этим пользуются", – заключил Мартынов.Ранее руководитель "Крымавтотранса" сообщал, что Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь, билеты уже в продаже. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в топ-10 направлений для туристов в октябре - курорты и цены Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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