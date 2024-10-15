https://crimea.ria.ru/20241015/kak-v-krymu-reshit-problemu-nekhvatki-voditeley-avtobusov-1141108541.html

Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов

Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов

Одного только повышения заработной платы водителям общественного транспорта в Крыму мало, чтобы привлечь людей на работу, треть сотрудников сегодня – люди... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T17:40

2024-10-15T17:40

2024-10-15T17:40

крым

общественный транспорт

радио "спутник в крыму"

мнения

зиновий лудчак

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общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Одного только повышения заработной платы водителям общественного транспорта в Крыму мало, чтобы привлечь людей на работу, треть сотрудников сегодня – люди старше 60 лет и ждут пенсии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак, отметив, что ситуацию способно исправить лишь создание более комфортных условий труда.Ключевой показатель качества работы общественного транспорта – соблюдение расписания движения автобусов, однако жалобы на отсутствие машин в тех или иных местах вовремя, согласно графику, продолжают поступать от крымчан, сказал Лудчак.По словам Лудчака, не помогают даже "огромные усилия по привлечению водителей, которые предпринимают государственные предприятия".Так, например, ГУП РК "Крымтроллейбус" на собственной базе проводит самостоятельно подготовку водителей за свой счет. А ранее правительство Крыма по просьбе ассоциации профинансировало программу обучения и переподготовки водителей категории D по всей республике, но это не дало результатов."Оказалось, что мы еле 30 человек в год находили желающих", – рассказал Лудчак.Не повлияло на ситуацию даже полное обновление автобусного парка в Симферополе и пригороде крымской столицы, добавил он.Сегодня средний возраст водителя общественного транспорта в Крыму – 51 год, и это еще не самый плохой показатель, подчеркнул глава ассоциации перевозчиков.По его словам, в ассоциации перевозчиков теперь регулярно "организовывают мозговые штурмы, чтобы заслушивать все предложения о том, как улучшить ситуацию по привлечению водителей общественного транспорта на работу", чтобы они не предпочитали такси и "дальнобой"."И мы уже пришли к глубокому убеждению, что одного повышения зарплаты мало – надо создавать более комфортные, удобные и привлекательные условия работы водителя", – отметил Лудчак.В частности, в Крыму должны предусмотреть возможность бесплатного предоставления жилья иногородним сотрудникам транспортных предприятий, считает он.Кроме того, необходимо предусмотреть для водителей столовые с минимальными ценами и обеспечить их комплексным питанием, а также организовать курсы психологов для подготовки к непростым контактам с пассажирами в разных обстоятельствах, добавил он."Коллеги из других регионов предложили еще такой способ привлечения, как ввести профессию водителя общественного транспорта как курс в ПТУ и автомобильных техникумах. Я думаю, если мы будем три года обучать, и потом ты выходишь водителем, желающих будет немного. Но проводить мероприятия, которые популяризировали бы профессию водителя общественного транспорта, чтобы она снова стала престижной, как в прежние годы, я считаю, необходимо", – заключил Лудчак.Ранее Лудчак сообщил, что одним из способов привлечь людей в штат водителей должно стать повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, так как это даст возможность повысить сотрудникам предприятия заработную плату.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что симферопольцы думают о ценах на проезд в маршрутках и троллейбусах В Симферополе изменят систему контроля за работой автобусов на маршрутахПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общественный транспорт, мнения, зиновий лудчак, транспорт, общество, новости крыма