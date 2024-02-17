https://crimea.ria.ru/20240217/v-simferopole-izmenyat-kontrol-za-rabotoy-avtobusov-na-marshrutakh---vlasti-1135004235.html

В Симферополе изменят контроль за работой автобусов на маршрутах - власти

В Симферополе изменят контроль за работой автобусов на маршрутах - власти - РИА Новости Крым, 17.02.2024

В Симферополе изменят контроль за работой автобусов на маршрутах - власти

В работе общественного транспорта Симферополя за полтора месяца выявили свыше 150 нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T07:47

2024-02-17T07:47

2024-02-17T07:47

радио "спутник в крыму"

георгий сухацкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В работе общественного транспорта Симферополя за полтора месяца выявили свыше 150 нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По его словам, такая статистика объясняется усилением контроля" за работой перевозчиков и водителей, которых привлекают к ответственности и штрафуют.Как правило, нарушения связаны "с недовыпуском подвижного состава" на маршрут и "отклонением от заданных параметров расписания". Также есть случаи, когда в транспортных средствах искажена или вовсе отсутствует информация об остановках или у водительского состава нет в наличии расписания движения, отметил Сухацкий.По словам руководителя транспортного управления, пока контроль за работой машин на муниципальных маршрутах осуществляется в ручном режиме. Но уже в марте должен быть запущен единый автоматизированный диспетчерский центр, что существенно упростит работу."Автоматизацию и цифровизацию процессов контроля мы ждем не меньше, чем горожане. В рамках реализации проекта АСОП (Автоматизированная система оплаты проезда) нам уже были установлены валидаторы на транспортные средства и теперь анонсировали так называемый диспетчерский центр. По последним данным "Крымавтотранса", в марте должна быть закончена разработка программного обеспечения и сдана в эксплуатацию", – рассказал Сухацкий.При этом он подчеркнул, что в связи с работой в регионе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в условиях проведения специальной военной операции некоторые данные о транспорте могут искажаться. Примером тому сегодня служит некорректная работа спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС (ее трекеры установлены в автобусах), из-за чего приложение "Яндекс транспорт" выдает неверные данные о геолокации.То же самое может произойти и с новым программным обеспечением единого диспетчерского центра, работу которого временно придется корректировать с учетом нынешних реалий, предупредил Сухацкий.По его информации, за минувший год число людей, которые пользуются общественным транспортом в Крыму, увеличилось на 8%. На фоне увеличения нагрузки совершенствуется транспортная сеть и стабилизируется работа перевозчиков – как государственного ("Крымтроллейбус"), так и частных."Транспортная сеть за два года перестроена. Расписание выстроено таким образом, что частный перевозчик поддерживает работы в дневное время, в часы пик, утром, а государственный из-за большего количества водителей в штате может себе позволить, хоть и с большим интервалом (от 30 до 40 минут на магистральны маршрутах и до 1 часа на локальных) перевозить большее число горожан домой вечером", – рассказал Сухацкий.Он отметил, что после 19 вечера "интенсивность движения на маршрутах снижается". И рекомендовал крымчанам пользоваться информацией об актуальном расписании движения автобусов по всем маршрутам на официальном сайте администрации столицы.А также присоединяться к ТГ-каналу "Маршрутная сеть", который был создан администрацией города для обсуждения проблем и обмена информацией о работе транспорта. Здесь также можно ознакомиться со схемами муниципальных маршрутов и узнать актуальные расписания движения по ним машин.Глава Крыма Сергей Аксенов высказал недовольство работой муниципалитетов республики по организации общественного транспорта, отметив, что "системного подхода по данному направлению" нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму В Симферополе появится новый автобусный маршрут

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