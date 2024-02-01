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Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму
Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T13:50
2024-02-01T13:52
крым
сергей аксенов
общественный транспорт
общество
симферополь
симферопольский район
бахчисарайский район
сакский район
черноморский район
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель.Глава республики подчеркнул, что расписание, особенно в час пик, должно соблюдаться в полном объеме.Аксенов также подверг критике чиновников, ответственных за грейдирование грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. По его словам, за неделю на его страницы в соцсетях по этой проблеме поступило более двух тысяч сообщений. Лидерами по количеству жалоб стали Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в СимферополеВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяКрымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20240130/v-simferopole-otremontiruyu-ulitsu-sevastopolskuyu-kogda-nachnut-1134553104.html
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крым, сергей аксенов, общественный транспорт, общество, симферополь, симферопольский район, бахчисарайский район, сакский район, черноморский район, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму

Аксенов поручил за две недели наладить работу общественного транспорта в Крыму

13:50 01.02.2024 (обновлено: 13:52 01.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель.
"Продолжается проверка работы общественного транспорта в муниципалитетах, результаты пока неутешительные. Организация движения и взаимодействие с перевозчиками не выдерживают никакой критики. В течение двух недель этот проблемный вопрос должен быть решен и снят с повестки", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что расписание, особенно в час пик, должно соблюдаться в полном объеме.
Аксенов также подверг критике чиновников, ответственных за грейдирование грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. По его словам, за неделю на его страницы в соцсетях по этой проблеме поступило более двух тысяч сообщений. Лидерами по количеству жалоб стали Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы.
"К сожалению, работа по паспортизации дорог не выполнена в ряде муниципальных образований, а там, где выполнена "на бумаге", не подкрепляется реальными действиями. Это говорит о том, что ответственные чиновники не вникают лично в ситуацию и не выезжают на места. Контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным. Проезжаемость дорог должна быть обеспечена в полном объеме. Как только позволяют погодные условия – необходимо выходить на работы по ямочному ремонту", - подчеркнул глава республики.
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