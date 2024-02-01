https://crimea.ria.ru/20240201/aksenov-poruchil-za-dve-nedeli-razobratsya-s-rabotoy-marshrutok-v-krymu-1134613644.html

Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму

Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T13:50

2024-02-01T13:50

2024-02-01T13:52

крым

сергей аксенов

общественный транспорт

общество

симферополь

симферопольский район

бахчисарайский район

сакский район

черноморский район

ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в муниципалитетах и поручил решить эту проблему в течение двух недель.Глава республики подчеркнул, что расписание, особенно в час пик, должно соблюдаться в полном объеме.Аксенов также подверг критике чиновников, ответственных за грейдирование грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта. По его словам, за неделю на его страницы в соцсетях по этой проблеме поступило более двух тысяч сообщений. Лидерами по количеству жалоб стали Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский, Черноморский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в СимферополеВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяКрымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240130/v-simferopole-otremontiruyu-ulitsu-sevastopolskuyu-kogda-nachnut-1134553104.html

крым

симферополь

симферопольский район

бахчисарайский район

сакский район

черноморский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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