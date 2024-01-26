ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе
Нехватка водителей и рост ОРВИ ухудшают работу общественного транспорта в Симферополе
11:00 26.01.2024 (обновлено: 11:01 26.01.2024)
© РИА Новости КрымПроспект Кирова в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Нехватка водителей автобусов – основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
Накануне глава республики Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.
"Проблема несоблюдения графиков движения старая и хроническая. Основная причина – нехватка водителей. Далее начинается цепочка: дефицит водителей приводит к тому, что на маршруты выходит недостаточное количество автобусов, соответственно, не соблюдается расписание движения. А в итоге страдает конечный потребитель – наши пассажиры", – сказал Лудчак.
При этом президент региональной ассоциации автомобильных перевозчиков отметил, что в последние месяцы "Крымтроллейбусу" и частным перевозчикам удалось несколько улучшить ситуацию, но в процесс вмешались сезонные заболевания.
"Подключилась сезонная проблема – повышенная заболеваемость ОРВИ. Многие болеют. И при существующем недостатке кадров часть людей находятся на больничном. Соответственно, имеем такой результат на дорогах", – добавил Лудчак.
Он пояснил что в настоящее время в Симферополе в среднем работает 87% от общего числа автобусов. У частных перевозчиков этот показатель значительно выше, у госпредприятия – ниже. При этом для нормальной работы общественного транспорта на маршруты должны выходить не менее 95% парка. Тогда картина резко изменится, резюмировал эксперт.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.
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