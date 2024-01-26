https://crimea.ria.ru/20240126/orvi-podkosila-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-1134471705.html

ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе

ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.01.2024

ОРВИ "подкосила" работу общественного транспорта в Симферополе

Нехватка водителей автобусов – основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T11:00

2024-01-26T11:00

2024-01-26T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Нехватка водителей автобусов – основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.Накануне глава республики Сергей Аксенов назвал неудовлетворительной работу общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе в часы пик и пригрозил ответственным за нее чиновникам взысканиями и новыми проверками.При этом президент региональной ассоциации автомобильных перевозчиков отметил, что в последние месяцы "Крымтроллейбусу" и частным перевозчикам удалось несколько улучшить ситуацию, но в процесс вмешались сезонные заболевания.Он пояснил что в настоящее время в Симферополе в среднем работает 87% от общего числа автобусов. У частных перевозчиков этот показатель значительно выше, у госпредприятия – ниже. При этом для нормальной работы общественного транспорта на маршруты должны выходить не менее 95% парка. Тогда картина резко изменится, резюмировал эксперт.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта. Если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу общественного транспорта в СимферополеВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса

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крым, симферополь, транспорт, общественный транспорт, общество, перевозки, крымтроллейбус, зиновий лудчак, новости крыма