https://crimea.ria.ru/20240116/plokhaya-istoriya-razvozhaev-poruchil-razobratsya-s-chinovnikom-iz-deptransa-1134212943.html

"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса

"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса - РИА Новости Крым, 16.01.2024

"Плохая история": Развожаев поручил разобраться с чиновником из дептранса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил принять меры в отношении начальника управления транспорта Алексея Кобышева, который нахамил людям во время... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T06:02

2024-01-16T06:02

2024-01-16T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил принять меры в отношении начальника управления транспорта Алексея Кобышева, который нахамил людям во время проверки работы автобусных маршрутов по его поручению. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале."Плохая история"По словам Развожаева, при введении в городе любых, даже точечных изменений, чиновники должны встречаться с людьми и все подробно разъяснять. Но пример того, как это сделал начальник управления транспорта при проверке работы новых маршрутов – "плохая история".Он напомнил, что на прошлой неделе дал поручение руководству и сотрудникам дептранса "лично проехать по маршрутам и проанализировать обстановку в тех районах, откуда поступало больше всего жалоб". И подчеркнул, что "людям всегда нужно оставлять альтернативу", когда дело касается такой тонко настраиваемой вещи, как транспортная система.Маршруты вернутПо словам Развожаева, департаменту транспорта поручено в ближайшие месяцы "детально проработать все тонкие места транспортной сети и представить все необходимые предложения".Но уже сегодня по итогам встречи градоначальника с профильными чиновниками стало известно, что маршрутная сеть будет вновь изменена в ответ на обращения севастопольцев.Так, отмененные новой схемой автобусы № 17, 20 и 34 вернутся на линии со следующего понедельника, 22 января.Напомним, в декабре 2023 года глава дептранса Станислав Таматаев заявлял, что маршрут № 34, напрямую соединяющий Балаклаву с Гагаринским районом Севастополя и его популярными пляжами (время в пути 1,5 часа), легко заменится двумя другими (№9 и №23) – с пересадкой 5-м километре Балаклавского шоссе. А завершающий здесь свой маршрут троллейбус №20 позволит избавиться от автобуса с таким же номером, маршрут которого, однако, проходил дальше 5 км – к поселку Кальфа, а это район городских кладбищ, в том числе Аллеи Славы, на которой хоронят погибших героев СВО.По словам Развожаева, помимо возвращения трех привычных маршрутов, решено вернуть прежнюю протяженность маршруту автобуса №28: он будет ходить, как и раньше, до Малахова кургана, а не предложенном транспортниками сокращенном варианте (до ул. Адмирала Макарова) с необходимостью пересадки.Кроме того, автобусы № 94 теперь будут ходить каждые полчаса, а не час.Ранее 15 января Развожаев сообщил, что на выходных лично ездил по заснеженному городу и видел, что происходит на дорогах. Итогом этих наблюдений стал выговор исполняющему обязанности замгубернатора Павлу Йено, объявленный на аппаратном совещании правительства. А также поручение провести служебную проверку в департаменте транспорта Севастополя, которым руководит Станислав Таматаев. Оба чиновника незадолго до новогодних каникул докладывали Развожаеву о работе, проделанной для утверждения новой маршрутной сети и о необходимости в "нереволюционных, косметических доработках". А также заверили, что горожане стали реже жаловаться в дептранс по вопросам, касающимся новой схемы движения автобусов.Сразу после праздников люди стали публиковать в соцсетях множество жалоб на работу автобусов – их число, интервал движения и удаление привычных маршрутов, называя происходящее "экспериментом", не очень удачным для зимы и морозов. Комментируя это, и.о. замгубернатора Павел Йено, заявил, что недовольство севастопольцев новой маршрутной сетью связано с тем, что "большинство просто не готовы к тому, что поменялось расписание".Читайте также на РИА Новости Крым:Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены Аксенов уволит главу минсельхоза Крыма

https://crimea.ria.ru/20240115/zam-razvozhaeva-poluchil-vygovor-za-plokhuyu-obrabotku-dorog-v-sevastopole-1134205860.html

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