В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
В Крыму за год собаки покусали почти 3700 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедший год число граждан, укушенных собаками, сократилось вдвое. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.
"В Крыму в 2023 году количество покусов, нанесенных животными, как владельческими, так и безнадзорными, составило 7000, тогда как за 2024 год таких покусов было нанесено около 3700", – сказала Лисовская-Чудинович, обратив внимание на то, что за год количество покусов уменьшилось почти вдвое.
Статистика составлена по фактам обращения жителей и гостей Крыма по поводу укусов в больницы, уточнила она.
По словам специалиста, такое снижение количества укушенных является результатом планомерной работы по регулированию численности животных без владельцев, которая проводится на территории Республики Крым с 2017 года.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов.
Госдума начала готовить ряд законодательных норм по защите людей от собак. Так, во вторник, 4 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах.
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