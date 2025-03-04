https://crimea.ria.ru/20250304/v-krymu-sobaki-stali-rezhe-kusat-lyudey-statistika-1144649479.html

В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика

В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика

В Крыму за прошедший год число граждан, укушенных собаками, сократилось вдвое. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала первый заместитель председателя... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T18:59

2025-03-04T18:59

2025-03-04T18:59

бездомные собаки

анастасия лисовская-чудинович

статистика

животные

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за прошедший год число граждан, укушенных собаками, сократилось вдвое. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.Статистика составлена по фактам обращения жителей и гостей Крыма по поводу укусов в больницы, уточнила она.По словам специалиста, такое снижение количества укушенных является результатом планомерной работы по регулированию численности животных без владельцев, которая проводится на территории Республики Крым с 2017 года.Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов.Госдума начала готовить ряд законодательных норм по защите людей от собак. Так, во вторник, 4 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животныхКак избежать нападения собак на людей – мнение экспертаУкусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысяч

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бездомные собаки, анастасия лисовская-чудинович, статистика, животные, новости крыма