https://crimea.ria.ru/20250304/doroga-k-kosmo-damianovskomu-monastyryu-v-krymu-vosstanovlena--1144657838.html

Дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановлена

Дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановлена - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановлена

Дорога к мужскому монастырю Косьмы и Дамиана, который расположен на Южном берегу Крыма, полностью восстановлена. Святыня снова доступна для паломников и... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T20:32

2025-03-04T20:32

2025-03-04T20:34

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алушта

ремонт и строительство дорог в крыму

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логистика

туризм в крыму

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Дорога к мужскому монастырю Косьмы и Дамиана, который расположен на Южном берегу Крыма, полностью восстановлена. Святыня снова доступна для паломников и туристов, сообщили в Крымской митрополии.Монастырь Косьмы и Дамиана был основан в XIX веке и с тех пор стал местом паломничества для верующих. Здесь хранится икона с мощами святых целителей, бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, а также находится святой источник, вода в котором, согласно преданию, обладает целебными свойствами.После мощного ноябрьского шторма ливни размыли дорогу к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Верхняя площадка Косьмо-Дамиановского монастыря на Южном берегу Крыма была разрушена сошедшим после дождей селем в январе прошлого года. Подъезд к святыне перекрыли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Крымской епархииТеракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирикДва крыла Великого Поста: иеромонах о смыслах особого времени в году

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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