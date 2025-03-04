Дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановлена
На Южном берегу Крыма восстановили дорогу к Косьмо-Дамиановскому монастырю
20:32 04.03.2025 (обновлено: 20:34 04.03.2025)
© Пресс-служба Крымской митрополииМонастырь Косьмы и Дамиана в Крыму
© Пресс-служба Крымской митрополии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Дорога к мужскому монастырю Косьмы и Дамиана, который расположен на Южном берегу Крыма, полностью восстановлена. Святыня снова доступна для паломников и туристов, сообщили в Крымской митрополии.
"Мужской монастырь Косьмы и Дамиана вновь открыт для паломников и туристов. После ремонта дорога к монастырю стала более комфортной и безопасной, что значительно упростит гостям доступ к этому удивительному месту", - говорится в сообщении.
Монастырь Косьмы и Дамиана был основан в XIX веке и с тех пор стал местом паломничества для верующих. Здесь хранится икона с мощами святых целителей, бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, а также находится святой источник, вода в котором, согласно преданию, обладает целебными свойствами.
© Пресс-служба Крымской митрополииМонастырь Косьмы и Дамиана в Крыму
© Пресс-служба Крымской митрополии
Монастырь Косьмы и Дамиана в Крыму
После мощного ноябрьского шторма ливни размыли дорогу к Косьмо-Дамиановскому монастырю. Верхняя площадка Косьмо-Дамиановского монастыря на Южном берегу Крыма была разрушена сошедшим после дождей селем в январе прошлого года. Подъезд к святыне перекрыли.
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