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Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе

Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил выговор исполняющему обязанности вице-губернатора Павлу Иено из-за того, что на уборку городских улиц после... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T16:31

2024-01-15T16:31

2024-01-15T16:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил выговор исполняющему обязанности вице-губернатора Павлу Иено из-за того, что на уборку городских улиц после снегопада вышло недостаточное количество техники для обработки дорог от гололеда. Об этом шла речь на аппаратном совещании правительства города в понедельник.Кроме того, проблемы с движением транспорта в снегопад наблюдались на Ялтинском кольце, дороге в районе Инкермана, проспекте Победы, развязки в селе Фруктовое и на других улицах и дорогах.Иено в свою очередь сообщил, что на расчистку и обработку дорог вышли 40 единиц коммунальной техники и более 80 рабочих. Однако из 40 этих единиц только 11 могут посыпать дороги противогололедными материалами. Это объяснение вызвало новую порцию критики со стороны губернатора.По итогу губернатор объявил выговор курирующему сферу транспорта Иено и его подчиненным, а также поручил провести служебную проверку в профильном департаменте.В ночь на 14 января в Севастополе выпало свыше 40 сантиметров снега, что является половиной месячной нормы.Городские службы работали всю ночь и следующий день над устранением последствий непогоды. По словам городских властей, наиболее "проблемными" местами были подъемы и горки на внутриквартальных дорогах. Кроме того, из-за гололеда возникли перебои с вывозом мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в СевастополеСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в КрымуДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

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