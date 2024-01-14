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Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
Специалисты "Крым-Спас" организовали дежурство в местах массового отдыха людей. На вооружении спасателей находятся снегоходы, автомобиль высокой проходимости и... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T14:20
2024-01-14T14:20
2024-01-14T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Специалисты "Крым-Спас" организовали дежурство в местах массового отдыха людей. На вооружении спасателей находятся снегоходы, автомобиль высокой проходимости и необходимо снаряжение. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда дежурят на Ангарском перевале, на плато горы Ай-Петри находятся спасатели Ялтинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов.При этом для профилактики возможных происшествий и оперативного реагирования на внештатные ситуации МЧС патрулирует места массового пребывания любителей зимних развлечений.Ранее сообщалось, что в Севастополе за ночь выпала половина месячной нормы осадков. В воскресенье и в ночь на понедельник в Крыму усилится непогода: ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаПодросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погибСнежная буря надвигается на Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели с техникой высокой проходимости