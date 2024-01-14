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Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора
Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора
В Севастополе возникли проблемы с вывозом коммунальных отходов на полигон из-за гололедицы и снежных заносов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T13:45
2024-01-14T13:45
2024-01-14T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли проблемы с вывозом коммунальных отходов на полигон из-за гололедицы и снежных заносов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, за минувшую ночь в городе выпала половина месячной нормы снега. Городские службы работали всю ночь и продолжают сейчас. Для устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих."Всего за последние сутки дорожные службы обработали и расчистили 270 км внутригородских дорог и 350 км пригородных дорог. Остаются проблемные места — это подъёмы и горки на внутриквартальных дорогах. В сфере городского хозяйства с последствиями снегопада борются 617 человек и 34 единицы техники", - отметил губернатор.Развожаев добавил, что несмотря на усилия дорожных и коммунальных служб, ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной.Полиция Севастополя ранее сообщила, что за сутки на дорогах региона произошло 24 ДТП, в которых пострадали в том числе четверо детей.В воскресенье дорожники расчищают улицы города от снега и гололеда. На устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. За сутки израсходовано более 705 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли, сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаНепогода остановила паром и катер в СевастополеДесятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе
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севастополь, михаил развожаев, погода в крыму, крымская погода, погода, мусор, штормовое предупреждение, общество, новости крыма
Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора
В Севастополе мусоровозы не могут вывозить отходы из-за гололеда и снега – Развожаев
13:45 14.01.2024 (обновлено: 13:46 14.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли проблемы с вывозом коммунальных отходов на полигон из-за гололедицы и снежных заносов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Основная сложность сейчас в том, что из-за гололеда мусоровозы не смогли проехать на полигон. По точкам обслуживания ООО "Благоустройство города Севастополя" нет вывоза на текущий момент из-за непогоды, гололеда и отсутствия проезда в Терновке, Хмельницком, частично в Сахарной головке, на Фиоленте и в Балаклаве. Поручил оперативно расчистить эти дороги и вывезти мусор", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По его словам, за минувшую ночь в городе выпала половина месячной нормы снега. Городские службы работали всю ночь и продолжают сейчас. Для устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих.
"Всего за последние сутки дорожные службы обработали и расчистили 270 км внутригородских дорог и 350 км пригородных дорог. Остаются проблемные места — это подъёмы и горки на внутриквартальных дорогах. В сфере городского хозяйства с последствиями снегопада борются 617 человек и 34 единицы техники", - отметил губернатор.
Развожаев добавил, что несмотря на усилия дорожных и коммунальных служб, ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной.
Полиция Севастополя ранее сообщила, что за сутки на дорогах региона произошло 24 ДТП
, в которых пострадали в том числе четверо детей.
В воскресенье дорожники расчищают улицы города от снега и гололеда. На устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. За сутки израсходовано более 705 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли, сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.
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