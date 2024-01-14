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Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка
Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка
В Севастополе в авариях на дорогах за сутки пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. Причиной аварий стал гололед, сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T12:54
2024-01-14T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в авариях на дорогах за сутки пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. Причиной аварий стал гололед, сообщили в городской полиции."Снегопады и заносы осложнили движение во всех районах города. За минувшие сутки при содействии автоинспекторов было оформлено 24 дорожно-транспортных происшествия, два из которых с пятью пострадавшими с незначительными травмами, среди них четверо несовершеннолетних", - уточнили правоохранители.По данным полиции, одна из аварий произошла накануне днем в Ленинском районе. На проспекте Генерала Острякова водитель автомобиля Toyota врезался во впереди остановившийся автомобиль Hyundai, который двигался в попутном направлении по своей полосе. В результате ДТП пострадали и были доставлены в городскую больницу два несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai, 3-летняя и 8-летняя девочки.Вечером в субботу на улице Степная водитель Skoda не учел дорожную обстановку, погодные условия и скорость движения автомобиля, в результате чего допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Toyota, который находился на бордюре после ранее совершенного ДТП.В воскресенье дорожники расчищают улицы города от снега и гололеда. На устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. За сутки израсходовано более 705 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли, сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.По его данным, на данный момент работы ведутся на Камышовом шоссе, в районе Сапун-горы, на 5 км Балаклавского шоссе, на Балаклавской развязке, на Фиоленте, на улице 4 Бастионная, в районе села Фруктовое, улице Калича, площади 1 Мая и на Бельбекской развязке, на улице Адмирала Октябрьского и Стрелецком спуске, на улицах Челюскинцев, Богданова, Народных Ополченцев, Загордянского и площади Захарова, а также на улицах Меньшикова, Щелкунова, Ленинградская, Ивана Голубца, Кажанова, Сеченова, Льва Толстого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаНепогода остановила паром и катер в СевастополеПодросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб
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4.7
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севастополь, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, крымская погода, новости крыма
Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка

Четыре ребенка пострадали в 24 ДТП в Севастополе из-за снегопадов и гололеда

12:54 14.01.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяСитуация на дорогах Севастополя во время сильных снегопадов
Ситуация на дорогах Севастополя во время сильных снегопадов
© Telegram Дептранс Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в авариях на дорогах за сутки пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. Причиной аварий стал гололед, сообщили в городской полиции.
"Снегопады и заносы осложнили движение во всех районах города. За минувшие сутки при содействии автоинспекторов было оформлено 24 дорожно-транспортных происшествия, два из которых с пятью пострадавшими с незначительными травмами, среди них четверо несовершеннолетних", - уточнили правоохранители.
По данным полиции, одна из аварий произошла накануне днем в Ленинском районе. На проспекте Генерала Острякова водитель автомобиля Toyota врезался во впереди остановившийся автомобиль Hyundai, который двигался в попутном направлении по своей полосе. В результате ДТП пострадали и были доставлены в городскую больницу два несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai, 3-летняя и 8-летняя девочки.
Вечером в субботу на улице Степная водитель Skoda не учел дорожную обстановку, погодные условия и скорость движения автомобиля, в результате чего допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Toyota, который находился на бордюре после ранее совершенного ДТП.
"После столкновения иномарку отбросило в сторону на 28-летнего водителя, который стоял на обочине рядом со своим автомобилем и держал на руках свою двухлетнюю дочь. После автомобиль Skoda продолжил движение прямо и совершил наезд на легковой автомобиль Renault. В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу 28-летний мужчина, его двухлетняя дочь и шестимесячный сын, который в момент ДТП находился в автокресле салона автомобиля Toyota", - рассказали в полиции.
В воскресенье дорожники расчищают улицы города от снега и гололеда. На устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. За сутки израсходовано более 705 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли, сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.
По его данным, на данный момент работы ведутся на Камышовом шоссе, в районе Сапун-горы, на 5 км Балаклавского шоссе, на Балаклавской развязке, на Фиоленте, на улице 4 Бастионная, в районе села Фруктовое, улице Калича, площади 1 Мая и на Бельбекской развязке, на улице Адмирала Октябрьского и Стрелецком спуске, на улицах Челюскинцев, Богданова, Народных Ополченцев, Загордянского и площади Захарова, а также на улицах Меньшикова, Щелкунова, Ленинградская, Ивана Голубца, Кажанова, Сеченова, Льва Толстого.
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