https://crimea.ria.ru/20240114/bolshe-20-avariy-iz-za-gololeda-v-dtp-v-sevastopole-postradali-4-rebenka-1134188559.html

Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка

Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка

В Севастополе в авариях на дорогах за сутки пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. Причиной аварий стал гололед, сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T12:54

2024-01-14T12:54

2024-01-14T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в авариях на дорогах за сутки пострадали четыре несовершеннолетних пассажира. Причиной аварий стал гололед, сообщили в городской полиции."Снегопады и заносы осложнили движение во всех районах города. За минувшие сутки при содействии автоинспекторов было оформлено 24 дорожно-транспортных происшествия, два из которых с пятью пострадавшими с незначительными травмами, среди них четверо несовершеннолетних", - уточнили правоохранители.По данным полиции, одна из аварий произошла накануне днем в Ленинском районе. На проспекте Генерала Острякова водитель автомобиля Toyota врезался во впереди остановившийся автомобиль Hyundai, который двигался в попутном направлении по своей полосе. В результате ДТП пострадали и были доставлены в городскую больницу два несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai, 3-летняя и 8-летняя девочки.Вечером в субботу на улице Степная водитель Skoda не учел дорожную обстановку, погодные условия и скорость движения автомобиля, в результате чего допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Toyota, который находился на бордюре после ранее совершенного ДТП.В воскресенье дорожники расчищают улицы города от снега и гололеда. На устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. За сутки израсходовано более 705 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли, сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.По его данным, на данный момент работы ведутся на Камышовом шоссе, в районе Сапун-горы, на 5 км Балаклавского шоссе, на Балаклавской развязке, на Фиоленте, на улице 4 Бастионная, в районе села Фруктовое, улице Калича, площади 1 Мая и на Бельбекской развязке, на улице Адмирала Октябрьского и Стрелецком спуске, на улицах Челюскинцев, Богданова, Народных Ополченцев, Загордянского и площади Захарова, а также на улицах Меньшикова, Щелкунова, Ленинградская, Ивана Голубца, Кажанова, Сеченова, Льва Толстого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаНепогода остановила паром и катер в СевастополеПодросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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