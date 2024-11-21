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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T16:31
2024-11-21T16:31
2024-11-21T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 16.14 мск. Затем губернатор сообщил о том, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
https://crimea.ria.ru/20241121/vsu-pytayutsya-atakovat-sevastopol---sbita-raketa-1142037853.html
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
16:31 21.11.2024 (обновлено: 16:34 21.11.2024)