Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241121/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1141309368.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T16:31
2024-11-21T16:34
севастополь
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 16.14 мск. Затем губернатор сообщил о том, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
https://crimea.ria.ru/20241121/vsu-pytayutsya-atakovat-sevastopol---sbita-raketa-1142037853.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе

16:31 21.11.2024 (обновлено: 16:34 21.11.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Тревога была объявлена в 16.14 мск. Затем губернатор сообщил о том, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
16:24
ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
СевастопольКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24В Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробка
17:00В Севастополе двух человек придавило деревом
16:551100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
16:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:24ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
16:14Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:06Путин наградил Игоря Крутого орденом
15:53Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
15:44Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел
15:31Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение
15:16ВСУ потеряли в Курской области за сутки еще 150 боевиков
15:09Шесть районов Крыма остались без света
15:01МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
14:50Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму
14:33Трагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь
14:23Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене
14:08Почему Зеленский передумал "брать" Крым
13:57Госдума утвердила проект бюджета на три года
13:52ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек
13:47Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России
Лента новостейМолния