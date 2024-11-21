https://crimea.ria.ru/20241121/1100-vmesto-470-v-krymu-obyasnili-rost-tsen-na-slivochnoe-maslo-1142038485.html

1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло

1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло - РИА Новости Крым, 21.11.2024

1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло

На рынке образовался большой дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак". Это позволяет эффективно РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T16:55

2024-11-21T16:55

2024-11-21T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. На рынке образовался большой дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак". Это позволяет эффективно отсеивать фальсификат, объяснил журналистам заместитель генерального директора крупного молокоперерабатывающего предприятия Виктор Димитров.После отсечения производителей фальсификата возник дефицит масла, который, в свою очередь, повлек за собой повышение цен."Вот представьте, раньше предприятие на Алтае принимает 800 литров молока, отгружает 20 тонн масла, потом в Омске "гасит" это масло в системе "Честный знак" и начинает продавать его в Питере. Между приемкой молока и первым чеком в Питере прошло 25 минут", - говорит Виктор.По его словам, теперь, благодаря объединению двух систем, такие махинации стали невозможны. А молока, чтобы в течение года заменить такие объемы пальмового масла или других растительных жиров, в России нет.Торговые сети делают на продукт наценку на уровне 50-60%, и в итоге для конечного потребителя получается "золотое" масло, объясняет руководитель предприятия.По данным Банка России, в октябре сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты – масло, творог и молоко. Инфляция выросла с 7 до 8%, основная причина - сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек маслаГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молокоВ Россию начались поставки сливочного масла из Турции

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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