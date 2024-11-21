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1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло - РИА Новости Крым, 21.11.2024
1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
На рынке образовался большой дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак". Это позволяет эффективно РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T16:55
2024-11-21T16:55
цены в крыму
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сливочное масло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. На рынке образовался большой дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак". Это позволяет эффективно отсеивать фальсификат, объяснил журналистам заместитель генерального директора крупного молокоперерабатывающего предприятия Виктор Димитров.После отсечения производителей фальсификата возник дефицит масла, который, в свою очередь, повлек за собой повышение цен."Вот представьте, раньше предприятие на Алтае принимает 800 литров молока, отгружает 20 тонн масла, потом в Омске "гасит" это масло в системе "Честный знак" и начинает продавать его в Питере. Между приемкой молока и первым чеком в Питере прошло 25 минут", - говорит Виктор.По его словам, теперь, благодаря объединению двух систем, такие махинации стали невозможны. А молока, чтобы в течение года заменить такие объемы пальмового масла или других растительных жиров, в России нет.Торговые сети делают на продукт наценку на уровне 50-60%, и в итоге для конечного потребителя получается "золотое" масло, объясняет руководитель предприятия.По данным Банка России, в октябре сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты – масло, творог и молоко. Инфляция выросла с 7 до 8%, основная причина - сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек маслаГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молокоВ Россию начались поставки сливочного масла из Турции
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РИА Новости Крым
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цены в крыму, продукты, экономика, крым, новости, новости крыма, сливочное масло
1100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло

В Крыму объяснили повышение цен на масло резко возникшим дефицитом

16:55 21.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. На рынке образовался большой дефицит сливочного масла после объединения двух электронных систем контроля – "Меркурий" и "Честный знак". Это позволяет эффективно отсеивать фальсификат, объяснил журналистам заместитель генерального директора крупного молокоперерабатывающего предприятия Виктор Димитров.

"То есть в системе ветеринарного контроля "Меркурий" видно, у кого я взял молоко и сколько, вплоть до того, от которой коровы. А в "Честном знаке" (система маркировки и отслеживания товаров – ред.) видно все, что я выпустил из этого молока. И оказалось, что половина масла в стране - это не масло", - подчеркнул он.

После отсечения производителей фальсификата возник дефицит масла, который, в свою очередь, повлек за собой повышение цен.
"Вот представьте, раньше предприятие на Алтае принимает 800 литров молока, отгружает 20 тонн масла, потом в Омске "гасит" это масло в системе "Честный знак" и начинает продавать его в Питере. Между приемкой молока и первым чеком в Питере прошло 25 минут", - говорит Виктор.
По его словам, теперь, благодаря объединению двух систем, такие махинации стали невозможны. А молока, чтобы в течение года заменить такие объемы пальмового масла или других растительных жиров, в России нет.

"Мы бы сами не хотели поднимать цены, - утверждает Виктор Димитров. - В прошлом году я продавал масло по 470 рублей за килограмм в августе, по 510 в сентябре. А сейчас у нас цена 1100, и у меня нет проблем его продавать. Я его распределяю из того, что успею сделать".

Торговые сети делают на продукт наценку на уровне 50-60%, и в итоге для конечного потребителя получается "золотое" масло, объясняет руководитель предприятия.
По данным Банка России, в октябре сильнее всего ускорился рост цен на молочные продукты – масло, творог и молоко. Инфляция выросла с 7 до 8%, основная причина - сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.
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