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В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
В Россию начались поставки сливочного масла из Турции - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
Россия с 27 октября начала импортировать сливочное масло из Турции, за первые два дня ввезено 20 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T20:28
2024-10-30T20:28
2024-10-30T20:30
россия
россельхознадзор
сливочное масло
новости
турция
импорт
продукты
продовольственная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Россия с 27 октября начала импортировать сливочное масло из Турции, за первые два дня ввезено 20 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.Ранее Минсельхоз начал закупать этот продукт у Индии и Ирана – крупных экспортеров сливочного масла. Причина – резкий рост внутренних цен на этот продукт. По данным "Руспродсоюза", наценка на него в некоторых торговых сетях составила более 70%. Такой рост, по словам экспертов, обусловлен подорожанием закупочных цен на молоко, а также ростом затрат на упаковку, обслуживание оборудования, а также заработную плату работникам предприятий отрасли.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.В Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен этим продуктом, а производители не сообщали в ведомство или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк спрогнозировал, что цены на сливочное масло снизятся к концу года. Он отметил, что министерство будет принимать меры, чтобы усилить поддержку производителей молочной продукции в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь КитайКрымский экспорт: что и куда везут из республики
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россия, россельхознадзор, сливочное масло, новости, турция, импорт, продукты, продовольственная безопасность
В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
20 тонн сливочного масла импортировали за два дня в Россию из Турции – Россельхознадзор
20:28 30.10.2024 (обновлено: 20:30 30.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Россия с 27 октября начала импортировать сливочное масло из Турции, за первые два дня ввезено 20 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.
"Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. На 29 октября оттуда импортировали 20 тонн сливочного масла", – говорится в сообщении.
Ранее Минсельхоз начал закупать этот продукт у Индии и Ирана – крупных экспортеров сливочного масла. Причина – резкий рост внутренних цен на этот продукт. По данным "Руспродсоюза", наценка на него в некоторых торговых сетях составила более 70%. Такой рост, по словам экспертов, обусловлен подорожанием закупочных цен на молоко, а также ростом затрат на упаковку, обслуживание оборудования, а также заработную плату работникам предприятий отрасли.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.
В Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен этим продуктом, а производители не сообщали в ведомство или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк спрогнозировал
, что цены на сливочное масло снизятся к концу года. Он отметил, что министерство будет принимать меры, чтобы усилить поддержку производителей молочной продукции в Крыму.
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