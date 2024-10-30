https://crimea.ria.ru/20241030/v-rossiyu-nachalis-postavki-slivochnogo-masla-iz-turtsii-1141489563.html

В Россию начались поставки сливочного масла из Турции

В Россию начались поставки сливочного масла из Турции - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Россию начались поставки сливочного масла из Турции

Россия с 27 октября начала импортировать сливочное масло из Турции, за первые два дня ввезено 20 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T20:28

2024-10-30T20:28

2024-10-30T20:30

россия

россельхознадзор

сливочное масло

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импорт

продукты

продовольственная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Россия с 27 октября начала импортировать сливочное масло из Турции, за первые два дня ввезено 20 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.Ранее Минсельхоз начал закупать этот продукт у Индии и Ирана – крупных экспортеров сливочного масла. Причина – резкий рост внутренних цен на этот продукт. По данным "Руспродсоюза", наценка на него в некоторых торговых сетях составила более 70%. Такой рост, по словам экспертов, обусловлен подорожанием закупочных цен на молоко, а также ростом затрат на упаковку, обслуживание оборудования, а также заработную плату работникам предприятий отрасли.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.В Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок в полной мере обеспечен этим продуктом, а производители не сообщали в ведомство или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк спрогнозировал, что цены на сливочное масло снизятся к концу года. Он отметил, что министерство будет принимать меры, чтобы усилить поддержку производителей молочной продукции в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь КитайКрымский экспорт: что и куда везут из республики

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турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, россельхознадзор, сливочное масло, новости, турция, импорт, продукты, продовольственная безопасность