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Крымский экспорт: что и куда везут из республики
Крымский экспорт: что и куда везут из республики - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Крымский экспорт: что и куда везут из республики
Крым экспортирует собственную продукцию в Белоруссию, Армению, Сирию и Китай, также развивает торговое сотрудничество со странами Латинской Америки. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T10:30
2024-10-15T10:30
2024-10-15T10:51
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Крым экспортирует собственную продукцию в Белоруссию, Армению, Сирию и Китай, также развивает торговое сотрудничество со странами Латинской Америки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, сегодня республика реализует полноформатные торгово-экономические соглашения с Витебской областью Белоруссии, Абхазией и Южной Осетией, Никарагуа и Сирией."Крымский экспорт представлен разнообразными товарами. Это изделия машиностроения, продукция сельского хозяйства, включая зерновые, косметические и фармацевтические средства, алкоголь и безалкогольные напитки, продукты неорганической химии, удобрения, меха, готовые корма для животных, пластмассовые изделия", – перечислил глава Крыма.Кроме того, Крым экспортирует товары широкого потребления, транспортные средства, механические компоненты для различных типов производства, некоторые виды сельскохозяйственной продукции.Глава республики подчеркнул, что лидерами по установлению побратимских связей являются Ялта, Симферополь и Феодосия. Всего Крым заключил 64 межрегиональных соглашения, в том числе с Татарстаном, Башкирией, Якутией и рядом других российских субъектов.Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%, сообщил накануне глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортные планы: крымские производители везут вино в КитайКрымский экспорт: кому и что мы продаемЧто выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай
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Крымский экспорт: что и куда везут из республики
Крым активно развивает внешнеэкономическую деятельность – Аксенов
10:30 15.10.2024 (обновлено: 10:51 15.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Крым экспортирует собственную продукцию в Белоруссию, Армению, Сирию и Китай, также развивает торговое сотрудничество со странами Латинской Америки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Более 35% внешнеторгового оборота нашего региона приходится на Белоруссию. Среди других крупных торговых партнеров Крыма – Армения, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Сирия. Начинаем развивать сотрудничество со странами Латинской Америки и Африки – это важное и крайне перспективное направление", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня республика реализует полноформатные торгово-экономические соглашения с Витебской областью Белоруссии, Абхазией и Южной Осетией, Никарагуа и Сирией.
"Крымский экспорт представлен разнообразными товарами. Это изделия машиностроения, продукция сельского хозяйства, включая зерновые, косметические и фармацевтические средства, алкоголь и безалкогольные напитки, продукты неорганической химии, удобрения, меха, готовые корма для животных, пластмассовые изделия", – перечислил глава Крыма.
Кроме того, Крым экспортирует товары широкого потребления, транспортные средства, механические компоненты для различных типов производства, некоторые виды сельскохозяйственной продукции.
Глава республики подчеркнул, что лидерами по установлению побратимских связей являются Ялта, Симферополь и Феодосия. Всего Крым заключил 64 межрегиональных соглашения, в том числе с Татарстаном, Башкирией, Якутией и рядом других российских субъектов.
Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам
, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%, сообщил накануне глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".
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