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"Сделано в России": куда везут российские товары - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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"Сделано в России": куда везут российские товары
"Сделано в России": куда везут российские товары - РИА Новости Крым, 14.10.2024
"Сделано в России": куда везут российские товары
Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T17:56
2024-10-14T17:59
новости
правительство россии
россия
михаил мишустин
экспорт
ввп (валовый внутренний продукт)
в мире
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".Экспорт и рост ВВП"За 8 месяцев 2024 года ВВП увеличился на 4,2%. В немалой степени это произошло благодаря расширению сотрудничества с дружественными странами, их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет", – цитирует главу кабмина пресс-служба правительства РФ.По его словам, речь идет в первую очередь о Китае, Индии, Египте, Вьетнаме. Наращивается сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, зерновой и масложировой отраслей. При этом разные виды кредитования и страхование контрактов позволили увеличить объемы экспорта в такие страны до 86%."Сделано в России"По словам Мишустина, в настоящее время правительство совместно с Российским экспортным центром готовит программу продвижения национального бренда "Сделано в России", который говорил бы о высоком качестве товара, вызывал доверие даже к малоизвестному бренду и повышал общую узнаваемость российской продукции."По поручению Президента правительство готовит совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда. Для участия в программе сертифицировано уже около 8,3 тысячи товаров", – сообщили в Кабмине.При этом пропускная способность внутренней инфраструктуры должна соответствовать планам по ввозу и вывозу продукции, ее работа должна быть скоординирована на всем пути поставок. Для этого развиваются международные транспортные коридоры до всех целевых рынков: по Восточному маршруту, Азово-Черноморскому направлению, коридору "Север – Юг" и Северному морскому пути.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
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новости, правительство россии, россия, михаил мишустин, экспорт, ввп (валовый внутренний продукт), в мире, сотрудничество
"Сделано в России": куда везут российские товары

ВВП в России вырос на 4,2% с начала года за счет экспорта – Мишустин

17:56 14.10.2024 (обновлено: 17:59 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Главными рынками сбыта российских товаров стали Китай, Индия, Египет и Вьетнам, при этом увеличение экспортных объемов привело к росту ВВП в России на 4,2%. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".

Экспорт и рост ВВП

"За 8 месяцев 2024 года ВВП увеличился на 4,2%. В немалой степени это произошло благодаря расширению сотрудничества с дружественными странами, их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет", – цитирует главу кабмина пресс-служба правительства РФ.
По его словам, речь идет в первую очередь о Китае, Индии, Египте, Вьетнаме. Наращивается сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, зерновой и масложировой отраслей. При этом разные виды кредитования и страхование контрактов позволили увеличить объемы экспорта в такие страны до 86%.

"Сделано в России"

По словам Мишустина, в настоящее время правительство совместно с Российским экспортным центром готовит программу продвижения национального бренда "Сделано в России", который говорил бы о высоком качестве товара, вызывал доверие даже к малоизвестному бренду и повышал общую узнаваемость российской продукции.
"По поручению Президента правительство готовит совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда. Для участия в программе сертифицировано уже около 8,3 тысячи товаров", – сообщили в Кабмине.
При этом пропускная способность внутренней инфраструктуры должна соответствовать планам по ввозу и вывозу продукции, ее работа должна быть скоординирована на всем пути поставок. Для этого развиваются международные транспортные коридоры до всех целевых рынков: по Восточному маршруту, Азово-Черноморскому направлению, коридору "Север – Юг" и Северному морскому пути.
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НовостиПравительство РоссииРоссияМихаил МишустинЭкспортВВП (Валовый внутренний продукт)В миреСотрудничество
 
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