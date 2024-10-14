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Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
Введенные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли больший ущерб самой Европе, а РФ при этом получила новые шансы. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T17:11
2024-10-14T17:11
дмитрий киселев
мнения
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миа "россия сегодня"
санкции против россии
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Введенные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли больший ущерб самой Европе, а РФ при этом получила новые шансы. Об этом заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России"С февраля 2022 года по настоящее время Евросоюз ввел против России 14 пакетов санкций. Они коснулись резервов Центробанка, крупных компаний и предприятий и их активов, широкого перечня импорта и экспорта, нефтегазовой отрасли и других сфер. Под европейскими ограничениями находятся около 2000 физических лиц и более 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В российском руководстве не раз заявляли о том, что незаконные санкции не смогут разрушить экономику РФ. При этом ряд европейских политиков и экспертов признают неэффективность антироссийских рестрикций и констатируют, что они наносят серьезный ущерб европейской экономике, в первую очередь вследствие потери российского рынка и недорогих энергоносителей из РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииРоссия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
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РИА Новости Крым
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96
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дмитрий киселев, мнения, россия, миа "россия сегодня", санкции против россии, европа, европейский союз (ес)
Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе

Санкции нанесли больше ущерба Европе и дали России новые шансы – Киселев

17:11 14.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Введенные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли больший ущерб самой Европе, а РФ при этом получила новые шансы. Об этом заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России"
"Два с половиной года назад мы оказались в новой реальности. На нас посыпалось бешеное количество санкций, нам пришлось перестроить практически всю архитектуру внешней торговли, создать новые логистические пути, но мы справились с этим. Санкции нанесли вред гораздо больший Европе, чем России, а мы получили новые шансы", — сказал Киселев.
С февраля 2022 года по настоящее время Евросоюз ввел против России 14 пакетов санкций. Они коснулись резервов Центробанка, крупных компаний и предприятий и их активов, широкого перечня импорта и экспорта, нефтегазовой отрасли и других сфер. Под европейскими ограничениями находятся около 2000 физических лиц и более 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В российском руководстве не раз заявляли о том, что незаконные санкции не смогут разрушить экономику РФ. При этом ряд европейских политиков и экспертов признают неэффективность антироссийских рестрикций и констатируют, что они наносят серьезный ущерб европейской экономике, в первую очередь вследствие потери российского рынка и недорогих энергоносителей из РФ.
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