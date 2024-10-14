https://crimea.ria.ru/20241014/kak-antirossiyskie-sanktsii-auknulis-evrope-1141074049.html

Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе

Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе

Введенные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли больший ущерб самой Европе, а РФ при этом получила новые шансы. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T17:11

2024-10-14T17:11

2024-10-14T17:11

дмитрий киселев

мнения

россия

миа "россия сегодня"

санкции против россии

европа

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Введенные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли больший ущерб самой Европе, а РФ при этом получила новые шансы. Об этом заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России"С февраля 2022 года по настоящее время Евросоюз ввел против России 14 пакетов санкций. Они коснулись резервов Центробанка, крупных компаний и предприятий и их активов, широкого перечня импорта и экспорта, нефтегазовой отрасли и других сфер. Под европейскими ограничениями находятся около 2000 физических лиц и более 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В российском руководстве не раз заявляли о том, что незаконные санкции не смогут разрушить экономику РФ. При этом ряд европейских политиков и экспертов признают неэффективность антироссийских рестрикций и констатируют, что они наносят серьезный ущерб европейской экономике, в первую очередь вследствие потери российского рынка и недорогих энергоносителей из РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииРоссия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, мнения, россия, миа "россия сегодня", санкции против россии, европа, европейский союз (ес)