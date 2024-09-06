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Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
Москва ответит на американские санкции против российских СМИ, но будет учитывать их редакционную политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T15:39
2024-09-06T15:54
новости
кремль
дмитрий песков
сми
санкции
международная медиагруппа "россия сегодня"
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Москва ответит на американские санкции против российских СМИ, но будет учитывать их редакционную политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению представителя Кремля, США продолжают неприкрытое давление на РФ и ее граждан, Москва считает такую линию неприемлемой и блюдет свои интересы.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.Утром стало известно, что министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмысленно и смехотворно": Дмитрий Киселев об украинских санкцияхЗеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три годаСанкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва
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новости, кремль, дмитрий песков, сми, санкции, международная медиагруппа "россия сегодня", сша, политика
Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков

Россия ответит на американские санкции против российских СМИ - Песков

15:39 06.09.2024 (обновлено: 15:54 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Москва ответит на американские санкции против российских СМИ, но будет учитывать их редакционную политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь вокруг Украины", - сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, США продолжают неприкрытое давление на РФ и ее граждан, Москва считает такую линию неприемлемой и блюдет свои интересы.
Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.
Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.
Утром стало известно, что министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров.
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НовостиКремльДмитрий ПесковСМИСанкцииМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"СШАПолитика
 
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