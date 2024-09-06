https://crimea.ria.ru/20240906/rossiya-otvetit-na-amerikanskie-sanktsii-protiv-smi---peskov-1140180941.html

Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков

Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков

Москва ответит на американские санкции против российских СМИ, но будет учитывать их редакционную политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T15:39

2024-09-06T15:39

2024-09-06T15:54

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сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Москва ответит на американские санкции против российских СМИ, но будет учитывать их редакционную политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.По мнению представителя Кремля, США продолжают неприкрытое давление на РФ и ее граждан, Москва считает такую линию неприемлемой и блюдет свои интересы.Минфин США 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.Утром стало известно, что министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмысленно и смехотворно": Дмитрий Киселев об украинских санкцияхЗеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три годаСанкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кремль, дмитрий песков, сми, санкции, международная медиагруппа "россия сегодня", сша, политика