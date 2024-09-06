https://crimea.ria.ru/20240906/ssha-obvinili-rossiyu-v-sozdanii-taynogo-soobschestva-v-sotssetyakh---smi-1140163877.html
США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ
США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ - РИА Новости Крым, 06.09.2024
США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ
Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров. Об этом со РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T09:03
2024-09-06T09:03
2024-09-06T09:04
россия
миа "россия сегодня"
новости
маргарита симоньян
сша
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров. Об этом со ссылкой на National Public Radio (NPR) сообщает РИА Новости.По данным СМИ, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. США утверждают, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей компании, которая договаривалась с популярными блогерами. Те, в свою очередь, опубликовали около 2 тысяч видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров."Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — отмечается в публикации.По сообщению NPR, фирма, которая якобы получила деньги — зарегистрирована в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских".В ответ на обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи."Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции. Блогеры, конечно, все отрицают, а что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", — написала она в Telegram-канале.США накануне ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. В американском Минфине подчеркнули, что эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.
россия
сша
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e6b2477886554b59a8ce6d3ccc772ec2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миа "россия сегодня", новости, маргарита симоньян, сша, санкции
США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ
США обвинили Россию в распространении вирусных видео с миллионами просмотров - СМИ
09:03 06.09.2024 (обновлено: 09:04 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров. Об этом со ссылкой на National Public Radio (NPR) сообщает РИА Новости.
"В среду Минюст обвинил двух сотрудников российской государственной вещательной компании RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в социальных сетях, которые набирали миллионы просмотров", — сообщается в материале.
По данным СМИ, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой
. США утверждают, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей компании, которая договаривалась с популярными блогерами. Те, в свою очередь, опубликовали около 2 тысяч видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров.
"Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — отмечается в публикации.
По сообщению NPR, фирма, которая якобы получила деньги — зарегистрирована в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских".
В ответ на обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи.
"Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции. Блогеры, конечно, все отрицают, а что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", — написала она в Telegram-канале.
США накануне ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. В американском Минфине подчеркнули, что эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.