https://crimea.ria.ru/20240906/ssha-obvinili-rossiyu-v-sozdanii-taynogo-soobschestva-v-sotssetyakh---smi-1140163877.html

США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ

США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ - РИА Новости Крым, 06.09.2024

США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях - СМИ

Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров. Об этом со РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T09:03

2024-09-06T09:03

2024-09-06T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Министерство юстиции США обвинило сотрудников телеканала RT в распространении в социальных сетях вирусных видео, которые набрали миллионы просмотров. Об этом со ссылкой на National Public Radio (NPR) сообщает РИА Новости.По данным СМИ, речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. США утверждают, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей компании, которая договаривалась с популярными блогерами. Те, в свою очередь, опубликовали около 2 тысяч видео, которые набрали более 16 миллионов просмотров."Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — отмечается в публикации.По сообщению NPR, фирма, которая якобы получила деньги — зарегистрирована в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских".В ответ на обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи."Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции. Блогеры, конечно, все отрицают, а что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", — написала она в Telegram-канале.США накануне ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. В американском Минфине подчеркнули, что эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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