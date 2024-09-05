https://crimea.ria.ru/20240905/sanktsii-ssha-protiv-rossii-segodnya-zachem-ikh-vveli-i-kak-otvetit-moskva-1140134355.html

Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва

Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва

Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T11:19

2024-09-05T11:19

2024-09-05T11:19

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

в мире

сша

санкции

санкции против россии

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.По словам Захаровой, сами американцы уже не могут понять ту систему, по которой вводятся санкции в отношении России, причем "какая-то ее часть озвучена, а какая-то еще... дорабатывается, под столом лежит".По мнению представителя МИД РФ, причины наложения новых санкций в отношении российских компаний, в частности СМИ, объясняются тем, что в США близятся выборы президента.А поскольку "придумать историю про вмешательство якобы России в американские выборы заново не получится", а обновленные факты, свежая повестка нужна – предпринимаются такие шаги."Ее (повестку –ред.) сейчас выдали в Вашингтоне", – заметила Захарова.По ее словам, эта информационная кампания была подготовлена "с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб"."И, конечно, нужно это для того, чтобы стало это фактором для вот этих всех выборных, предвыборных технологий и так далее", – заключила представитель МИД.

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, сша, санкции, санкции против россии, международная медиагруппа "россия сегодня", новости