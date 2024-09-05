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Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва
Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва
Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T11:19
2024-09-05T11:19
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
в мире
сша
санкции
санкции против россии
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.По словам Захаровой, сами американцы уже не могут понять ту систему, по которой вводятся санкции в отношении России, причем "какая-то ее часть озвучена, а какая-то еще... дорабатывается, под столом лежит".По мнению представителя МИД РФ, причины наложения новых санкций в отношении российских компаний, в частности СМИ, объясняются тем, что в США близятся выборы президента.А поскольку "придумать историю про вмешательство якобы России в американские выборы заново не получится", а обновленные факты, свежая повестка нужна – предпринимаются такие шаги."Ее (повестку –ред.) сейчас выдали в Вашингтоне", – заметила Захарова.По ее словам, эта информационная кампания была подготовлена "с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб"."И, конечно, нужно это для того, чтобы стало это фактором для вот этих всех выборных, предвыборных технологий и так далее", – заключила представитель МИД.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, сша, санкции, санкции против россии, международная медиагруппа "россия сегодня", новости
Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва

Санкции против "России сегодня" нужны США для повестки предвыборной кампании – Захарова

11:19 05.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.

"Мы отвечаем не только оперативно, симметрично или асимметрично, мы теперь уже отвечаем так, что вздрагивают все... Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", – сказала Захарова РИА Новости.

По словам Захаровой, сами американцы уже не могут понять ту систему, по которой вводятся санкции в отношении России, причем "какая-то ее часть озвучена, а какая-то еще... дорабатывается, под столом лежит".
"Это не просто так называемый листинг, то есть включение в стоп-листы, или отмена аккредитации, или запрет вещания, или объявление иноагентами. Это уже какая-то совсем гибридная схема, половина из которой пока еще неизвестна даже самим американским же пользователям, организациям, структурам", – отметила Захарова.
По мнению представителя МИД РФ, причины наложения новых санкций в отношении российских компаний, в частности СМИ, объясняются тем, что в США близятся выборы президента.
А поскольку "придумать историю про вмешательство якобы России в американские выборы заново не получится", а обновленные факты, свежая повестка нужна – предпринимаются такие шаги.
"Ее (повестку –ред.) сейчас выдали в Вашингтоне", – заметила Захарова.
По ее словам, эта информационная кампания была подготовлена "с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб".
"И, конечно, нужно это для того, чтобы стало это фактором для вот этих всех выборных, предвыборных технологий и так далее", – заключила представитель МИД.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреСШАСанкцииСанкции против РоссииМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Новости
 
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