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США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян
США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян - РИА Новости Крым, 04.09.2024
США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T21:01
2024-09-04T21:04
санкции
медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина.Как отмечает минфин, американские власти вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список десять физических и две организации в рамках скоординированного ответа правительства на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.
https://crimea.ria.ru/20210521/Bessmyslenno-i-smekhotvorno-Dmitriy-Kiselev-ob-ukrainskikh-sanktsiyakh-1119602196.html
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санкции, медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян, риа новости, новости, сша, rt, sputnik
США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik - минфин

21:01 04.09.2024 (обновлено: 21:04 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина.
"Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний - РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik", - говорится в заявлении.
Как отмечает минфин, американские власти вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.
Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список десять физических и две организации в рамках скоординированного ответа правительства на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.
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