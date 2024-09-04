https://crimea.ria.ru/20240904/ssha-vveli-sanktsii-protiv-rossiya-segodnya-ria-novosti-rt-sputnik-1140125071.html

США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян

США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян - РИА Новости Крым, 04.09.2024

США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T21:01

2024-09-04T21:01

2024-09-04T21:04

санкции

медиагруппа "россия сегодня"

маргарита симоньян

риа новости

новости

сша

rt

sputnik

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина.Как отмечает минфин, американские власти вносят указанные СМИ в список иностранных миссий, предпринимают шаги по введению визовых ограничений и объявляют о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список десять физических и две организации в рамках скоординированного ответа правительства на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года".Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.

https://crimea.ria.ru/20210521/Bessmyslenno-i-smekhotvorno-Dmitriy-Kiselev-ob-ukrainskikh-sanktsiyakh-1119602196.html

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2024

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санкции, медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян, риа новости, новости, сша, rt, sputnik