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Почему Зеленский передумал "брать" Крым

Почему Зеленский передумал "брать" Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Почему Зеленский передумал "брать" Крым

Признание главы киевского режима Владимира Зеленского в невозможности вернуть Крым военным путем является попыткой встроиться в контекст заявлений западных... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T14:08

2024-11-21T14:08

2024-11-21T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Признание главы киевского режима Владимира Зеленского в невозможности вернуть Крым военным путем является попыткой встроиться в контекст заявлений западных политиков и показать им готовность следовать любым путем, который ему зададут кураторы из США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.Владимир Зеленский накануне в интервью американскому изданию Fox News признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. При этом он заявил, что хотел бы вернуть Крым "дипломатическим путем".При этом военный путь означал бы начало третьей мировой войны, поскольку Украина не в состоянии вернуть Крым силам ВСУ ни при каких раскладах, а значит - только при помощи войск НАТО, с их непосредственным участием. На это Запад не пойдет, считает эксперт. В этой связи западные кураторы не ставят такую задачу, но продолжают ставить другие цели по противодействию Российской Федерации."Во-первых, Киев продолжит концентрироваться на других направлениях. В том числе и в террористическом формате - например, в Курской области. Во-вторых, любое упоминание дипломатии неслучайно. Зеленский встраивается в контекст игры, которую ведет Запад, и которая, судя по всему, Киеву не совсем понятна", - продолжает политолог.Контекст этой игры заключается в том, что Запад с одной стороны продолжает поставлять Киеву оружие, дает разрешение на удары вглубь России, с другой - ищет пути для переговоров с Россией."Что при этом делать Украине - совершенно непонятно. Но точно понято, что Зеленскому необходимо действовать так, как хочет Запад, улавливать настроения Запада и лавировать, чтобы самосохраниться", - делает вывод собеседник агентства.Стратег Республиканской партии и старший советник победившего на выборах в США Дональда Трампа Брайан Ланца заявил ранее, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция – полуостров для Украины потерян. До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а Штатам пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российскимВ США сделали заявление о Крыме

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владимир зеленский, украина, крым, мнения, денис батурин, россия, политика, сша