https://crimea.ria.ru/20241120/zelenskiy-peredumal-vozvraschat-krym-voennym-putem-1142013662.html

Зеленский передумал возвращать Крым военным путем

Зеленский передумал возвращать Крым военным путем - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Зеленский передумал возвращать Крым военным путем

Владимир Зеленский признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T21:33

2024-11-20T21:33

2024-11-20T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию Fox News.При этом он заявил, что хотел бы вернуть Крым "дипломатическим путем".Зеленский также признал, что без финансирования со стороны Соединенных Штатов Украина проиграет войну.Старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца ранее заявлял, что все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнениеВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФКогда начнутся переговоры между Россией и США - мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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