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Зеленский передумал возвращать Крым военным путем
Зеленский передумал возвращать Крым военным путем - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Зеленский передумал возвращать Крым военным путем
Владимир Зеленский признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T21:33
2024-11-20T21:33
2024-11-20T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию Fox News.При этом он заявил, что хотел бы вернуть Крым "дипломатическим путем".Зеленский также признал, что без финансирования со стороны Соединенных Штатов Украина проиграет войну.Старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца ранее заявлял, что все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнениеВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФКогда начнутся переговоры между Россией и США - мнение
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Зеленский передумал возвращать Крым военным путем
Киев не сможет вернуть Крым военным путем – Зеленский
21:33 20.11.2024 (обновлено: 21:45 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский признал, что Украина не располагает силами для возвращения Крыма военным путем. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию Fox News.
"Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Пока что у нас нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года", — сказал Зеленский.
При этом он заявил, что хотел бы вернуть Крым "дипломатическим путем".
Зеленский также признал, что без финансирования со стороны Соединенных Штатов Украина проиграет войну.
"Если они будут сокращать (финансирование - ред.), я думаю, мы проиграем. У нас недостаточно сил, чтобы победить", - признался он.
Старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца ранее заявлял, что все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.
До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма,
а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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