https://crimea.ria.ru/20250328/zelenskiy-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-pomoschi-so-storony-ssha-1145306531.html

Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США

Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США

Киев не признает ранее предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь долгом. Об этом заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T21:43

2025-03-28T21:43

2025-03-28T21:52

владимир зеленский

политика

поставки западного оружия украине

сша

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Киев не признает ранее предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь долгом. Об этом заявил Владимир Зеленский.Глава киевского режима также констатировал, что США в дальнейшем не будут оказывать помощь Украине бесплатно."Мы не будем воспринимать долги. Это для меня абсолютно понятные вещи. По меньшей мере, если речь идет о прошлом. Если будут иметься в виду какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, то тогда США, наверное, могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет, это они официально говорят", - сказал он.Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать долгом военную помощь со стороны Вашингтона, оказанную с 2022 года, чего требуют США в новом соглашении по полезным ископаемым.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Проект разрешает добывать ресурсы как государственным, так и частным компаниям.Соглашение с США станет бессрочным, вносить в него изменения будет возможно только с разрешения американской стороны. При этом в соглашении никаких гарантий безопасности для Украины не прописаноГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и ДонбассомАЭС Украины могут перейти США на новых условиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, политика, поставки западного оружия украине, сша, новости, украина