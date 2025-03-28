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Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США
Киев не признает ранее предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь долгом. Об этом заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T21:43
2025-03-28T21:52
владимир зеленский
политика
поставки западного оружия украине
сша
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Киев не признает ранее предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь долгом. Об этом заявил Владимир Зеленский.Глава киевского режима также констатировал, что США в дальнейшем не будут оказывать помощь Украине бесплатно."Мы не будем воспринимать долги. Это для меня абсолютно понятные вещи. По меньшей мере, если речь идет о прошлом. Если будут иметься в виду какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, то тогда США, наверное, могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет, это они официально говорят", - сказал он.Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать долгом военную помощь со стороны Вашингтона, оказанную с 2022 года, чего требуют США в новом соглашении по полезным ископаемым.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Проект разрешает добывать ресурсы как государственным, так и частным компаниям.Соглашение с США станет бессрочным, вносить в него изменения будет возможно только с разрешения американской стороны. При этом в соглашении никаких гарантий безопасности для Украины не прописаноГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективуЗеленский хочет продать Украину США подороже вместе с Крымом и ДонбассомАЭС Украины могут перейти США на новых условиях
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир зеленский, политика, поставки западного оружия украине, сша, новости, украина
Зеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны США

Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом - Зеленский

21:43 28.03.2025 (обновлено: 21:52 28.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Киев не признает ранее предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь долгом. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", - цитирует Зеленского РИА Новости.
Глава киевского режима также констатировал, что США в дальнейшем не будут оказывать помощь Украине бесплатно.
"Мы не будем воспринимать долги. Это для меня абсолютно понятные вещи. По меньшей мере, если речь идет о прошлом. Если будут иметься в виду какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, то тогда США, наверное, могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет, это они официально говорят", - сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет признавать долгом военную помощь со стороны Вашингтона, оказанную с 2022 года, чего требуют США в новом соглашении по полезным ископаемым.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ. Проект разрешает добывать ресурсы как государственным, так и частным компаниям.
Соглашение с США станет бессрочным, вносить в него изменения будет возможно только с разрешения американской стороны. При этом в соглашении никаких гарантий безопасности для Украины не прописано
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Владимир ЗеленскийПолитикаПоставки западного оружия УкраинеСШАНовостиУкраина
 
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