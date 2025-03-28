https://crimea.ria.ru/20250328/ochered-na-krymskom-mostu-dostigla-700-mashin-1145304104.html

Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин

Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Очередь на Крымском мосту выросла до 700 машин

В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 700 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T19:06

2025-03-28T19:06

2025-03-28T19:12

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

керчь

керченский пролив

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами у Крымского моста ожидают 700 автомобилей по двум сторонам транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь со стороны Керчи в пятницу образовалась с 13 часов дня. Сейчас проезда по транспортному переходу ждут 230 машин. Время ожидания около часа.В пятницу на Крымском мосту со сторону Тамани весь транспорт будут досматривать вручную в связи с поломкой оборудования.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контрольСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма