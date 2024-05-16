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В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.05.2024
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Безопасность туристов, направляющихся в Крым по сухопутному коридору, обеспечивается на высшем уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T11:35
2024-05-16T12:05
сухопутный маршрут в крым
олег торош
совет эксперта
логистика
сухопутный коридор в крым
новые регионы россии
новости
мнения
крым
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Олег Торош: Как двигаться по сухопутному коридору в Крым
Олег Торош: Как двигаться по сухопутному коридору в Крым
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Безопасность туристов, направляющихся в Крым по сухопутному коридору, обеспечивается на высшем уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По его словам, он лично оценил сухопутный маршрут на полуостров через новые регионы России в феврале и не имеет сомнений относительно качества дороги и ее безопасности."Я сам проезжал и через Мариуполь, и через Мелитополь с выходом на Джанкой. Качество дорожного покрытия отвечает всем современным стандартам, оно в прекрасном состоянии. Что касается безопасности, то проведенный нами анализ показал, что безопасность на высшем уровне: ничего там не происходит, можно ехать спокойно", – сказал Торош.Придорожный сервис здесь пока еще отличается от трассы "Таврида" в Крыму, которая во всех смыслах является одной из образцово-показательных трасс в России, добавил он.Наличие заправочных станций достаточное, но подход к клиентам пока еще не такой комплексный, как "Тавриде", где предлагают и детские площадки, и услуги для животных. Число объектов торговли, кафе и закусочных вдоль сухопутного коридора пока минимально, "но покушать можно и люди тут отзывчивые", добавил Торош.Но есть одна ощутимая проблема, связанная с зоной покрытия операторов сотовой связи.Он также подчеркнул, выбирать маршрут, по которому ехать в Крым – сухопутный коридор или Крымский мост – нужно исходя из своего местоположения."Конечно, если вы едете со стороны Краснодарского края, то удобнее будет Крымский мост. Но если со стороны Ростовской области, Воронежской, то будет удобнее и ближе через сухопутный коридор. В особенности если вы двигаетесь на северо-запад Крыма, например, до Евпатории, или до Симферополя, или Севастополя", – сказал Торош.Допустимая скорость движения по сухопутному коридору в Крым составляет 90 км/ч, в населенных пунктах, согласно правилам дорожного движения, действует ограничение – до 60 км/ч, уточнил эксперт.Напомним, об окончании ремонта сухопутного коридора в Крым через новые регионы в декабре 2023 года сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристовКрым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовТурпоток в Крым растет - чего ждать летом
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сухопутный маршрут в крым, олег торош, совет эксперта, логистика, сухопутный коридор в крым, новые регионы россии, новости, мнения, крым
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

Как двигаться по сухопутному коридору в Крым – советы туристу

11:35 16.05.2024 (обновлено: 12:05 16.05.2024)
 
© Фото: pexelsВодитель
Водитель
© Фото: pexels
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Безопасность туристов, направляющихся в Крым по сухопутному коридору, обеспечивается на высшем уровне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
Олег Торош: Как двигаться по сухопутному коридору в Крым
11:35
По его словам, он лично оценил сухопутный маршрут на полуостров через новые регионы России в феврале и не имеет сомнений относительно качества дороги и ее безопасности.
"Я сам проезжал и через Мариуполь, и через Мелитополь с выходом на Джанкой. Качество дорожного покрытия отвечает всем современным стандартам, оно в прекрасном состоянии. Что касается безопасности, то проведенный нами анализ показал, что безопасность на высшем уровне: ничего там не происходит, можно ехать спокойно", – сказал Торош.
Придорожный сервис здесь пока еще отличается от трассы "Таврида" в Крыму, которая во всех смыслах является одной из образцово-показательных трасс в России, добавил он.
Наличие заправочных станций достаточное, но подход к клиентам пока еще не такой комплексный, как "Тавриде", где предлагают и детские площадки, и услуги для животных. Число объектов торговли, кафе и закусочных вдоль сухопутного коридора пока минимально, "но покушать можно и люди тут отзывчивые", добавил Торош.

"Карта МИР, карта Visa. Любые платежные системы. Терминалы абсолютно стандартные, работают в штатном режиме. Поэтому, если турист собирается на отдых в Крыму, то никаких переживаний по этому поводу быть не должно", – отметил он.

Но есть одна ощутимая проблема, связанная с зоной покрытия операторов сотовой связи.
"Я бы порекомендовал всем тем, кто выбирает этот маршрут: проверить возможность подключения низкостоимостного роуминга у вашего сотового оператора. Потому что сотовая связь есть, но она не такая, как на материковой части России. Это надо учитывать", – предупредил Торош.
Он также подчеркнул, выбирать маршрут, по которому ехать в Крым – сухопутный коридор или Крымский мост – нужно исходя из своего местоположения.
"Конечно, если вы едете со стороны Краснодарского края, то удобнее будет Крымский мост. Но если со стороны Ростовской области, Воронежской, то будет удобнее и ближе через сухопутный коридор. В особенности если вы двигаетесь на северо-запад Крыма, например, до Евпатории, или до Симферополя, или Севастополя", – сказал Торош.
Допустимая скорость движения по сухопутному коридору в Крым составляет 90 км/ч, в населенных пунктах, согласно правилам дорожного движения, действует ограничение – до 60 км/ч, уточнил эксперт.
Напомним, об окончании ремонта сухопутного коридора в Крым через новые регионы в декабре 2023 года сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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