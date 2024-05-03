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Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
Озеро Байкал, черноморское побережье Кубани и Крымский полуостров являются самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T11:28
2024-05-03T11:28
2024-05-03T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Озеро Байкал, черноморское побережье Кубани и Крымский полуостров являются самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.Как показал опрос, 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными форматами по результатам опроса стали поездки на море. Такой вид отдыха предпочли более половины респондентов (52%). Также популярностью пользуются путешествия с познавательными целями по известным и историческим местам (40%), посещение природных парков (34%).Самым востребованным видом транспорта для россиян в путешествиях на отдых в этом году стал автомобиль (51%). Поездами планируют путешествовать 48%, самолетом – 34%.При этом средняя оценка удовлетворенности туристов инфраструктурой для автомобильных путешествий составляет 3,55 балла из 5 возможных.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в 2023 году в регионе отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.За первые три месяца 2024 года, по данным минкурортов Крыма, полуостров посетили 600 тысяч туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуТурист ищет новую изюминку в Крыму: что показали майские праздникиНа развитие туризма в России выделят более 400 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, правительство россии, общество, крым, отдых, новости, опрос
Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристов
Крым вошел в тройку самых популярных направлений внутреннего туризма в России – опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Озеро Байкал, черноморское побережье Кубани и Крымский полуостров являются самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.
"Координационный центр правительства провел регулярный опрос по теме отношения россиян к внутреннему туризму. По его результатам выбраны самые привлекательные форматы и направления отдыха для жителей страны… Самыми популярными направлениями в 2024 году стали озеро Байкал (43%), черноморское побережье Краснодарского края (33%), Крым (32%)", - говорится в сообщении.
Как показал опрос, 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными форматами по результатам опроса стали поездки на море. Такой вид отдыха предпочли более половины респондентов (52%). Также популярностью пользуются путешествия с познавательными целями по известным и историческим местам (40%), посещение природных парков (34%).
Самым востребованным видом транспорта для россиян в путешествиях на отдых в этом году стал автомобиль (51%). Поездами планируют путешествовать 48%, самолетом – 34%.
При этом средняя оценка удовлетворенности туристов инфраструктурой для автомобильных путешествий составляет 3,55 балла из 5 возможных.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал
, что в 2023 году в регионе отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года.
За первые три месяца 2024 года, по данным
минкурортов Крыма, полуостров посетили 600 тысяч туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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