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Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов
Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов
В Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T16:17
2024-01-05T16:17
2024-01-05T16:17
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации, написал Аксенов.По информации Аксенова, в январские праздники отдохнуть в Крыму планируют порядка 180 тысяч гостей. Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой – 95 % и выше.В среду глава республики рассказал, что в Крыму за год ввели в эксплуатацию сотни километров дорог. Строительство новых магистралей продолжится в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму составили портрет туриста 2023 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваЖелезные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – Путин
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Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов
Аксенов: более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году