https://crimea.ria.ru/20231225/v-krymu-sostavili-portret-turista-2023-goda-1133770363.html

В Крыму составили портрет туриста 2023 года

В Крыму составили портрет туриста 2023 года - РИА Новости Крым, 25.12.2023

В Крыму составили портрет туриста 2023 года

У подавляющего большинства крымских туристов оправдались ожидания от отдыха на полуострове. Об этом сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма. РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T07:03

2023-12-25T07:03

2023-12-25T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. У подавляющего большинства крымских туристов оправдались ожидания от отдыха на полуострове. Об этом сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.В период высокого туристского сезона 2023 года среди гостей полуострова было проведено анкетирование, чтобы составить так называемый портрет крымского туриста. В онлайн и офлайн форматах опрошены более 4,3 тыс. гостей."Анкетирование гостей полуострова показало, что у 97% туристов оправдались ожидания от отдыха. 68% отдыхали в Крыму несколько раз, а 32% впервые приехали на отдых в Крым в этом году", - отметили в минкурортов.Большая часть туристов (31%) посещает Крым для санаторно-курортного лечения, 28% выбирают пляжный отдых. 18% гостей полуострова отдали свои голоса за культурно-познавательное путешествие, 15% - за активный отдых.Чаще всего опрошенные туристы отдыхали в регионе более недели – 78%. Из них 43% провели на полуострове от 7 до 14 дней, 36% свыше 14 дней.Информацию об отдыхе в Крыму 54% туристов получают из средств массовой информации. Советами близких людей воспользовались 32% опрошенных.15 декабря на Дне Республики Крым на выставке-форуме "Россия" в Москве министр курортов РК Вадим Волченко заявил, что места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены. Кроме того, туристы уже активно бронируют туры в регион на лето 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Крыму новая концепция гостеприимстваЖелезные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – ПутинПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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