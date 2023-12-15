https://crimea.ria.ru/20231215/pevets-aleksandr-ivanov-nazval-krym-unikalnym-kraem-s-potryasayuschimi-lyudmi-1133570847.html

Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

Крым уникален своей природой и энергетикой, его природа красивее, чем на лучших курортах Испании Коста Бланка и Коста Брава. Такое мнение высказал советский и... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T12:04

2023-12-15T12:04

2023-12-15T12:05

крым

александр иванов

общество

международная выставка-форум «россия»

культура

природа

москва

россия

ялта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым уникален своей природой и энергетикой, его природа красивее, чем на лучших курортах Испании Коста Бланка и Коста Брава. Такое мнение высказал советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Рондо" Александр Иванов на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Иванов также рассказал, что очень переживал за Крым и крымчан из-за обрушившегося на полуостров в конце ноября шторма, и рад тому, что все закончилось относительно благополучно.Певец также признался, что хочет приобрести недвижимость в Крыму, чтобы чаще бывать на полуострове.15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. На площадку мероприятия прибыли глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.В рамках Дня Республики Крым, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"Путевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в МосквеДекада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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