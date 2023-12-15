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Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
Крым уникален своей природой и энергетикой, его природа красивее, чем на лучших курортах Испании Коста Бланка и Коста Брава. Такое мнение высказал советский и... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T12:04
2023-12-15T12:04
2023-12-15T12:05
крым
александр иванов
общество
международная выставка-форум «россия»
культура
природа
москва
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ялта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым уникален своей природой и энергетикой, его природа красивее, чем на лучших курортах Испании Коста Бланка и Коста Брава. Такое мнение высказал советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Рондо" Александр Иванов на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Иванов также рассказал, что очень переживал за Крым и крымчан из-за обрушившегося на полуостров в конце ноября шторма, и рад тому, что все закончилось относительно благополучно.Певец также признался, что хочет приобрести недвижимость в Крыму, чтобы чаще бывать на полуострове.15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. На площадку мероприятия прибыли глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов.В рамках Дня Республики Крым, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"Путевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в МосквеДекада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве
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крым, александр иванов, общество, международная выставка-форум «россия», культура, природа, москва, россия, ялта, судак, мнения, новости, видео
Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
Музыкант Александр Иванов: Крым красивее самых лучших курортов Испании
12:04 15.12.2023 (обновлено: 12:05 15.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Крым уникален своей природой и энергетикой, его природа красивее, чем на лучших курортах Испании Коста Бланка и Коста Брава. Такое мнение высказал советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Рондо" Александр Иванов на площадке Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"Крым прекрасен своими необыкновенными местами, там живут потрясающие люди. Многие в восторге от Коста Бланко, Коста Брава в Испании, а я могу сказать, что в Крыму природа побогаче будет, позеленее, не так выжжено все, красивые горы, виноградники. Совершенно уникальное место со своей уникальной энергетикой и местами, воспетыми лучшими певцами и поэтами", – сказал музыкант журналистам.
Иванов также рассказал, что очень переживал за Крым и крымчан из-за обрушившегося на полуостров в конце ноября шторма
, и рад тому, что все закончилось относительно благополучно.
Певец также признался, что хочет приобрести недвижимость в Крыму, чтобы чаще бывать на полуострове.
"Какое мое любимое место в Крыму? Очень люблю Ялту, Судак. Для меня Крым – место силы, край потрясающих людей, где хочется и отдыхать, и работать, и почаще давать концерты", - добавил Иванов.
15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. На площадку мероприятия прибыли глава РК Сергей Аксенов и председатель парламента региона Владимир Константинов
.
В рамках Дня Республики Крым, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.
Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озера
На крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.
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