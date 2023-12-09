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Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве
Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве
В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма, которая будет посвящена достижениям республики в этой отрасли,... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T11:57
2023-12-09T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма, которая будет посвящена достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Декада туризма Крыма продлится до 21 декабря.Работа крымского стенда в этот период будет посвящена в разные дни четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом", уточнили в министерстве.В рамках программы состоятся викторины с розыгрышами подарков, мастер-классы, творческие мастерские, виртуальные экскурсии, выступления специалистов и многое другое. Здесь можно продегустировать крымские ароматы, поучиться расписывать морскую гальку и выиграть путевку в Крым.15 декабря, согласно плану, стенд Крыма посетит главы Республики Сергей Аксенов.Ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико рассказала, что у крымского стенда на выставке выстраиваются очереди за шампанским из Крыма. Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства, 4 ноября 2023, в Москве на ВДНХ, став масштабной проекцией всей страны. Здесь представлены все субъекты РФ, крупнейшие корпорации, федеральные и региональные структуры и организации. В выставке участвуют 89 регионов, действует 131 экспозиция. Выставка будет работать до 12 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристовЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
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Декада туризма Крыма стартовала на выставке-форуме "Россия" в Москве

Декада туризма Крыма открылась на международной выставке-форуме "Россия" в Москве

11:57 09.12.2023
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаДекада туризма Крыма открылась на международной выставке-форуме в Москве
Декада туризма Крыма открылась на международной выставке-форуме в Москве
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма, которая будет посвящена достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"Все десять дней на стенде Республики Крым будут посвящены достижениям в санаторно-курортной и туристической отрасли, знакомству с природным, оздоровительным, культурно-познавательным потенциалом полуострова", – сообщил Волченко, его слова приводит минкурортов РК в Telegram-канале.
Декада туризма Крыма продлится до 21 декабря.
Работа крымского стенда в этот период будет посвящена в разные дни четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом", уточнили в министерстве.
В рамках программы состоятся викторины с розыгрышами подарков, мастер-классы, творческие мастерские, виртуальные экскурсии, выступления специалистов и многое другое. Здесь можно продегустировать крымские ароматы, поучиться расписывать морскую гальку и выиграть путевку в Крым.
15 декабря, согласно плану, стенд Крыма посетит главы Республики Сергей Аксенов.
Ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико рассказала, что у крымского стенда на выставке выстраиваются очереди за шампанским из Крыма.
Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства, 4 ноября 2023, в Москве на ВДНХ, став масштабной проекцией всей страны. Здесь представлены все субъекты РФ, крупнейшие корпорации, федеральные и региональные структуры и организации. В выставке участвуют 89 регионов, действует 131 экспозиция. Выставка будет работать до 12 апреля.
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