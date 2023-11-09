https://crimea.ria.ru/20231109/za-shampanskim-iz-kryma-vstayut-v-ochered-v-moskve-1132697643.html

За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве

За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве - РИА Новости Крым, 09.11.2023

За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве

За шампанскими винами из Крыма встают в очередь в Москве на Международной выставке-форуме "Россия", которая открылась на ВДНХ, интерес к крымской винодельческой РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T20:32

2023-11-09T20:32

2023-11-09T20:32

радио "спутник в крыму"

ирина кивико

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международная выставка-форум «россия»

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. За шампанскими винами из Крыма встают в очередь в Москве на Международной выставке-форуме "Россия", которая открылась на ВДНХ, интерес к крымской винодельческой продукции очень большой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.4 ноября в Москве, на ВДНХ, начала работу выставка-форум "Россия", на которой Крым в числе 89 регионов страны представил на своем стенде главные 200 достижений региона за период его пребывания в составе РФ. Информационный контент, в том числе видеопрезентации, а с ними – активности, мастер-классы и выступления специалистов разных областей меняются каждые 10 дней. В первую неделю гости успели впечатлиться многим, и прежде всего – потрясающими видами крымской природы и крымскими винами, рассказала Ирина Кивико.По ее словам, посетители крымского стенда очень интересовались не только достижениями республики, но и природной красотой Крыма. Многие еще не были на полуострове и удивлялись видеорядам, на которых появлялись, например, скалы Тарханкута, виды Судака и Керченских Генеральских пляжей. Люди не верили, что все это – Крым, сказала Кивико. "Все воспринимают Крым как Ялту и "Ласточкино гнездо", – заметила она.Вице-премьер отметила, что значимость этой выставки-форума в Москве трудно переоценить, хотя она и не преследует напрямую экономических целей.Впереди "десятидневки" по здравоохранению, туризму и санаторно-курортной деятельности, крымской кухне, разнообразной фермерской продукции и другим направлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 годаВ России неурожай винограда: коснется ли это Крыма Фестиваль "Дни российских вин" стартует в WINEPARK в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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