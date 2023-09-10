https://crimea.ria.ru/20230910/zachem-rossii-strategiya-razvitiya-vinogradarstva-i-vinodeliya-do-2050-goda-1131274112.html

Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

Чтобы сделать винодельческую отрасль России независимой от геополитических, экономических и инфраструктурных рисков правительством страны принято решение... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T18:45

2023-09-10T18:45

2023-09-10T18:46

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стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

правительство россии

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Чтобы сделать винодельческую отрасль России независимой от геополитических, экономических и инфраструктурных рисков правительством страны принято решение разработать "Стратегию развития виноградарства и виноделия в РФ до 2050 года". Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Зачем России в целом и Крыму в частности такая стратегия – в материале РИА Новости Крым. Планируется, что маркетинговое исследование даст ответы на основополагающие вопросы отрасли. В частности, какие тихие, игристые, крепленые, коньячные вина и коньяки будут пользоваться спросом. Что будет актуально для потребителя из трендов по белому, оранжевому, розовому или красному вину. А также будут ли востребованы через пять, десять, тридцать лет сорта кокур, шардоне и каберне, которые сейчас преимущественно высаживаются.Результаты исследования позволят уже сейчас внести необходимые изменения, направить средства господдержки на высадку винограда, который будет востребован в виноделии не только завтра, но и в перспективе.В свою очередь директор крупного крымского курорта Самвел Саруханян подчеркнул, что всем представителям винодельческого рынка для производства необходима и ресурсная база. Он привел пример Франции, Италии и Испании, где промежуточные компании предоставляют виноградарям технику. То есть, одна компания владеет необходимым парком, но обслуживает сотни виноделен, как премиальных, так и массовых. Виноградарям нет нужды вкладывать огромные средства в закупку этого оборудования, пояснил он. Точно также маркетинговая компания, владеющая данными о потреблении и производстве вин, может предоставлять их как премиальному, так и массовому сегменту."У нас одна большая проблема – мы пока не научились консолидировать ресурсы внутри нашей страны. И отсутствие этих ресурсов, к примеру оборудования, приводит к тому, что все начинают смотреть за рубеж и закупают его во Франции, Италии... А наша с вами задача, всей отрасли виноградарства и виноделия, – консолидировать ресурсы, чтобы у нас даже не было потребности смотреть куда-то вне своей страны и оставлять все денежные средства внутри страны", – резюмировал Саруханян.Закон о виноделии и виноградарствеРанее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян заявил, что за 10 лет российская винодельческая отрасль совершила громадный рывок как в технологиях, так и в качестве производимой продукции.Закон о виноградарстве и виноделии в РФ вступил в силу 26 июня 2020 года. Документ обозначил правовые и организационные основы производства, оборота и потребления виноградарской и винодельческой продукции, а также направлен на борьбу с фальсификатом и контрафактной продукцией. Кроме того, он предусматривает механизм субсидирования и позволяет производителям получать безвозмездную государственную поддержку на приобретение оборудования для производства винограда и винодельческой продукции, покупку и установку шпалер на молодых виноградниках, приобретение саженцев отечественного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировкиВиноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников

https://crimea.ria.ru/20230908/v-trende-krymskoe-i-bezalkogolnoe-eti-vina-yaschikami-uvozyat-iz-kryma-1131259227.html

https://crimea.ria.ru/20230426/rossiya-riskuet-lishitsya-obeschannykh-obemov-khoroshego-vina-iz-sevastopolya-1128374194.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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