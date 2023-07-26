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В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком
В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком - РИА Новости Крым, 26.07.2023
В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком
Увеличение пошлин на импортное вино – закономерная, но несколько запоздалая мера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил руководитель экспертной... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T19:38
2023-07-26T19:38
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крым
виноделие в крыму
артур саркисян
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СУДАК, 26 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Увеличение пошлин на импортное вино – закономерная, но несколько запоздалая мера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян.Накануне в Минэкономразвития сообщили, что с 1 августа 2023 года размер ввозной пошлины на вино из недружественных стран будет повышен с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не должна быть ниже 1,5 долларов за литр. Мера коснется продукции из 49 стран, включая США, Японию и Евросоюз.Неравная конкуренцияСобеседник напомнил, что введенные против России санкции привели к повышению стоимости запчастей и оборудования, которые теперь приходится завозить через третьи страны. Существенно выросли в цене и различные химические препараты, пробка, бочки и многое другое. В результате производственные издержки отечественных производителей вина значительно выросли.Эксперт отметил, что дешевая иностранная продукция, о которой идет речь, ранее ввозилась в Россию в виде "бака" и разливалась уже на территории страны. Потом ее стали разливать за границей и ввозить, но даже в этом случае розничная цена бутылки условной "Аргентины" не превышала 300-400 рублей."Далее. Средний потребитель привык покупать достойное по качеству российское вино по 500-700 рублей за бутылку. Он хочет и дальше покупать его по этой цене. Но из-за санкций производитель поднял цену такого вина до 800-1500 рублей… В результате покупатель начинает искать альтернативу. И находит – в виде иностранного вина среднего качества, но по привлекательной цене – буквально по 300 рублей. Как российские виноделы могут конкурировать в таких условиях?" – вопрошает Саркисян.Только если экономить на качестве или же выдавать ввезенное баками вино за якобы продукцию российских виноделов. Производители с репутацией, как и небольшие авторские винодельни, на такой шаг пойти не могли, чтобы не потерять своего потребителя. А вот сомнительные предприятия охотно наполняли рынок такой продукцией. В результате возникла ситуация, когда человек покупает "российское, а там – гадость". И с такой ситуацией необходимо было бороться, подчеркнул эксперт.Вычистить сомнительный импортВ результате импортеры стараются привезти более качественную продукцию. Так как выгоднее доставить дорогое вино за, условно, 150 долларов и заплатить два доллара пошлину, чем по 1,5 доллара за бутылку и отдать еще два в виде пошлины.Принятие такого решения позволит вычистить рынок от сомнительного импорта и увеличить продажи российского вина. При этом сегмент качественных импортных вин сохранится, что также важно для развития качественного виноделия в стране. Кроме размера пошлины, по мнению собеседника, необходимо обратить внимание еще на ряд вопросов: это закупки госструктурами вина производства Италии или Франции, отсутствие российских вин на бортах российских авиакомпаний.Пошлины вверх и еще раз вверх"Ни в одной винодельческой стране мира такого нет. Тогда почему мы это допускаем и разрешаем? – возмутился собеседник. – Необходимо пересмотреть такую практику. И нужно повышать ввозные пошлины далее. Сейчас подняли на 7,5 процентов, на следующий год нужно посмотреть и прибавить еще около 10 процентов".При этом руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" отметил, что предпринимаемые шаги несколько запоздали.Ранее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" сообщил, что за 10 лет российская винодельческая отрасль совершила громадный рывок как в технологиях, так и в качестве производимой продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировкиКрымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?
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крым, виноделие в крыму, артур саркисян, мнения, импортозамещение, экономика, торговля, общество, авторы
В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком

Логичная, но запоздалая мера: Саркисян об увеличении пошлин на винный импорт

19:38 26.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СУДАК, 26 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Увеличение пошлин на импортное вино – закономерная, но несколько запоздалая мера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян.
Накануне в Минэкономразвития сообщили, что с 1 августа 2023 года размер ввозной пошлины на вино из недружественных стран будет повышен с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не должна быть ниже 1,5 долларов за литр. Мера коснется продукции из 49 стран, включая США, Японию и Евросоюз.

Неравная конкуренция

Собеседник напомнил, что введенные против России санкции привели к повышению стоимости запчастей и оборудования, которые теперь приходится завозить через третьи страны. Существенно выросли в цене и различные химические препараты, пробка, бочки и многое другое. В результате производственные издержки отечественных производителей вина значительно выросли.
"У российских виноделов не оставалось выбора, кроме как поднимать цены на свою продукцию. В это же время рынок оказался переполнен дешевым импортным вином – условно по 1,5 доллара за бутылку, а то и дешевле – по 70-80 центов. В такой ситуации российские производители просто физически не могли конкурировать", – пояснил Саркисян.
Эксперт отметил, что дешевая иностранная продукция, о которой идет речь, ранее ввозилась в Россию в виде "бака" и разливалась уже на территории страны. Потом ее стали разливать за границей и ввозить, но даже в этом случае розничная цена бутылки условной "Аргентины" не превышала 300-400 рублей.
"Далее. Средний потребитель привык покупать достойное по качеству российское вино по 500-700 рублей за бутылку. Он хочет и дальше покупать его по этой цене. Но из-за санкций производитель поднял цену такого вина до 800-1500 рублей… В результате покупатель начинает искать альтернативу. И находит – в виде иностранного вина среднего качества, но по привлекательной цене – буквально по 300 рублей. Как российские виноделы могут конкурировать в таких условиях?" – вопрошает Саркисян.
Только если экономить на качестве или же выдавать ввезенное баками вино за якобы продукцию российских виноделов. Производители с репутацией, как и небольшие авторские винодельни, на такой шаг пойти не могли, чтобы не потерять своего потребителя. А вот сомнительные предприятия охотно наполняли рынок такой продукцией. В результате возникла ситуация, когда человек покупает "российское, а там – гадость". И с такой ситуацией необходимо было бороться, подчеркнул эксперт.
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Вычистить сомнительный импорт

"Поэтому повышение пошлины для импортных вин – это малая часть, что можно было сделать для поддержки российских виноделов. Более того, необходимо продолжать поднимать акциз для иностранных вин, допустим, до двух долларов за бутылку. Повышение должно быть планомерным, но чтобы импортерам стало невыгодно ввозить низкокачественный продукт. Такая практика широко распространена в мире", – поделился мнением Саркисян.

В результате импортеры стараются привезти более качественную продукцию. Так как выгоднее доставить дорогое вино за, условно, 150 долларов и заплатить два доллара пошлину, чем по 1,5 доллара за бутылку и отдать еще два в виде пошлины.
Принятие такого решения позволит вычистить рынок от сомнительного импорта и увеличить продажи российского вина. При этом сегмент качественных импортных вин сохранится, что также важно для развития качественного виноделия в стране. Кроме размера пошлины, по мнению собеседника, необходимо обратить внимание еще на ряд вопросов: это закупки госструктурами вина производства Италии или Франции, отсутствие российских вин на бортах российских авиакомпаний.

Пошлины вверх и еще раз вверх

"Ни в одной винодельческой стране мира такого нет. Тогда почему мы это допускаем и разрешаем? – возмутился собеседник. – Необходимо пересмотреть такую практику. И нужно повышать ввозные пошлины далее. Сейчас подняли на 7,5 процентов, на следующий год нужно посмотреть и прибавить еще около 10 процентов".
При этом руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" отметил, что предпринимаемые шаги несколько запоздали.
"Ввозные пошлины нужно было вводить в тот момент, когда вся эта ситуация (антироссийские санкции – ред.) началась. Сейчас же склады наполнены большими объемами дешевого импорта, который будет вымываться с полок еще от восьми месяцев до года. Для российского виноделия это означает, что еще в районе 7-8 месяцев будет наблюдаться убывающая динамика продаж", – резюмировал Саркисян.
Ранее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" сообщил, что за 10 лет российская винодельческая отрасль совершила громадный рывок как в технологиях, так и в качестве производимой продукции.
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