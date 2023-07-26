https://crimea.ria.ru/20230726/v-rossii-podnimut-poshliny-na-importnoe-vino--chto-budet-s-tsenami-i-rynkom-1130317511.html

В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком

В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком - РИА Новости Крым, 26.07.2023

В России поднимут пошлины на импортное вино – что будет с ценами и рынком

Увеличение пошлин на импортное вино – закономерная, но несколько запоздалая мера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил руководитель экспертной... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T19:38

2023-07-26T19:38

2023-07-26T19:38

эксклюзивы риа новости крым

крым

виноделие в крыму

артур саркисян

мнения

импортозамещение

экономика

торговля

общество

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054268_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_315a0b1d867fb768977dbcfda328273e.jpg

СУДАК, 26 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Увеличение пошлин на импортное вино – закономерная, но несколько запоздалая мера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян.Накануне в Минэкономразвития сообщили, что с 1 августа 2023 года размер ввозной пошлины на вино из недружественных стран будет повышен с 12,5% до 20%, при этом минимальная ставка не должна быть ниже 1,5 долларов за литр. Мера коснется продукции из 49 стран, включая США, Японию и Евросоюз.Неравная конкуренцияСобеседник напомнил, что введенные против России санкции привели к повышению стоимости запчастей и оборудования, которые теперь приходится завозить через третьи страны. Существенно выросли в цене и различные химические препараты, пробка, бочки и многое другое. В результате производственные издержки отечественных производителей вина значительно выросли.Эксперт отметил, что дешевая иностранная продукция, о которой идет речь, ранее ввозилась в Россию в виде "бака" и разливалась уже на территории страны. Потом ее стали разливать за границей и ввозить, но даже в этом случае розничная цена бутылки условной "Аргентины" не превышала 300-400 рублей."Далее. Средний потребитель привык покупать достойное по качеству российское вино по 500-700 рублей за бутылку. Он хочет и дальше покупать его по этой цене. Но из-за санкций производитель поднял цену такого вина до 800-1500 рублей… В результате покупатель начинает искать альтернативу. И находит – в виде иностранного вина среднего качества, но по привлекательной цене – буквально по 300 рублей. Как российские виноделы могут конкурировать в таких условиях?" – вопрошает Саркисян.Только если экономить на качестве или же выдавать ввезенное баками вино за якобы продукцию российских виноделов. Производители с репутацией, как и небольшие авторские винодельни, на такой шаг пойти не могли, чтобы не потерять своего потребителя. А вот сомнительные предприятия охотно наполняли рынок такой продукцией. В результате возникла ситуация, когда человек покупает "российское, а там – гадость". И с такой ситуацией необходимо было бороться, подчеркнул эксперт.Вычистить сомнительный импортВ результате импортеры стараются привезти более качественную продукцию. Так как выгоднее доставить дорогое вино за, условно, 150 долларов и заплатить два доллара пошлину, чем по 1,5 доллара за бутылку и отдать еще два в виде пошлины.Принятие такого решения позволит вычистить рынок от сомнительного импорта и увеличить продажи российского вина. При этом сегмент качественных импортных вин сохранится, что также важно для развития качественного виноделия в стране. Кроме размера пошлины, по мнению собеседника, необходимо обратить внимание еще на ряд вопросов: это закупки госструктурами вина производства Италии или Франции, отсутствие российских вин на бортах российских авиакомпаний.Пошлины вверх и еще раз вверх"Ни в одной винодельческой стране мира такого нет. Тогда почему мы это допускаем и разрешаем? – возмутился собеседник. – Необходимо пересмотреть такую практику. И нужно повышать ввозные пошлины далее. Сейчас подняли на 7,5 процентов, на следующий год нужно посмотреть и прибавить еще около 10 процентов".При этом руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" отметил, что предпринимаемые шаги несколько запоздали.Ранее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" сообщил, что за 10 лет российская винодельческая отрасль совершила громадный рывок как в технологиях, так и в качестве производимой продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировкиКрымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?

https://crimea.ria.ru/20230426/rossiya-riskuet-lishitsya-obeschannykh-obemov-khoroshego-vina-iz-sevastopolya-1128374194.html

https://crimea.ria.ru/20230404/vino-rossii-na-aktsize-zachem-rossiyskim-vinam-esche-odin-vid-markirovki-1127952681.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, виноделие в крыму, артур саркисян, мнения, импортозамещение, экономика, торговля, общество, авторы