Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день
Задержание агента СБУ в Керчи и двухфазная индексация пенсий в России: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержали готовившего взрыв на водонасосной станции гражданина Молдавии. Российские военные поразили "Искандерами" место совещания командного состава врага в Сумах. За сутки над регионами РФ уничтожены 52 украинских беспилотника, 8 раз ВСУ били по энергообъектам России. Новые выбросы мазута обнаружили в Крыму и в Анапе. Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Школьную программу приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. В Госдуме предложили сократить рабочий день женщин на час. В Крыму снизился уровень преступности. Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения республики превысил 80%.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Задержание террориста в Керчи
В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, сообщила в понедельник ФСБ России. Он собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.
Успехи армии России
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами.
Также киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков.
Удары ВСУ
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в российском оборонном ведомстве. Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре.
Выбросы мазута
В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин. Районы – Нижнеприморское, горпляж, Героевское. На работы вышли около 100 человек. Новые выбросы мазута обнаружены также сразу на девяти участках пляжей Анапы.
Индексация пенсий
Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.
Синхронизация ЕГЭ
С 1 сентября школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.
Выбор туристов
Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин. Среди лидеров также Краснодарский край. В частности, Анапа идет практически без потерь на майские праздники, уточняют эксперты. Также популярность набирает Белоруссия и круизные туры. Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым, сообщали до этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Рабочий день для женщин
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час – это даст им больше времени на личную жизнь или семью. По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. И это, как правило, также ложится на плечи женщин.
Преступность в Крыму
За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщила 14 апреля пресс-служба прокуратуры республики. В правоохранительных органах отмечают снижение числа преступлений в общественных местах на 4%, а правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, суммарно сократились на 72%. Несовершеннолетние стали на 16% реже переступать закон, ранее судимые тоже, но их показатель ниже – всего -1,6%.
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