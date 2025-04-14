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Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день
Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день
В Керчи задержали готовившего взрыв на водонасосной станции гражданина Молдавии. Российские военные поразили "Искандерами" место совещания командного состава... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T22:15
2025-04-14T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержали готовившего взрыв на водонасосной станции гражданина Молдавии. Российские военные поразили "Искандерами" место совещания командного состава врага в Сумах. За сутки над регионами РФ уничтожены 52 украинских беспилотника, 8 раз ВСУ били по энергообъектам России. Новые выбросы мазута обнаружили в Крыму и в Анапе. Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Школьную программу приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. В Госдуме предложили сократить рабочий день женщин на час. В Крыму снизился уровень преступности. Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения республики превысил 80%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержание террориста в КерчиВ Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, сообщила в понедельник ФСБ России. Он собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.Успехи армии РоссииРоссийские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами.Также киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков.Удары ВСУЗа минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в российском оборонном ведомстве. Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре.Выбросы мазутаВ понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин. Районы – Нижнеприморское, горпляж, Героевское. На работы вышли около 100 человек. Новые выбросы мазута обнаружены также сразу на девяти участках пляжей Анапы.Индексация пенсийРоссия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.Синхронизация ЕГЭС 1 сентября школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.Выбор туристовРост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин. Среди лидеров также Краснодарский край. В частности, Анапа идет практически без потерь на майские праздники, уточняют эксперты. Также популярность набирает Белоруссия и круизные туры. Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым, сообщали до этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Рабочий день для женщинДепутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час – это даст им больше времени на личную жизнь или семью. По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. И это, как правило, также ложится на плечи женщин.Преступность в КрымуЗа три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщила 14 апреля пресс-служба прокуратуры республики. В правоохранительных органах отмечают снижение числа преступлений в общественных местах на 4%, а правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, суммарно сократились на 72%. Несовершеннолетние стали на 16% реже переступать закон, ранее судимые тоже, но их показатель ниже – всего -1,6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день

Задержание агента СБУ в Керчи и двухфазная индексация пенсий в России: главное за день

22:15 14.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Керчи задержали готовившего взрыв на водонасосной станции гражданина Молдавии. Российские военные поразили "Искандерами" место совещания командного состава врага в Сумах. За сутки над регионами РФ уничтожены 52 украинских беспилотника, 8 раз ВСУ били по энергообъектам России. Новые выбросы мазута обнаружили в Крыму и в Анапе. Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Школьную программу приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. В Госдуме предложили сократить рабочий день женщин на час. В Крыму снизился уровень преступности. Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения республики превысил 80%.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Задержание террориста в Керчи

В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, сообщила в понедельник ФСБ России. Он собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
16:07
Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мосту

Успехи армии России

Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва располагает фактами, подтверждающими присутствие западных кураторов ВСУ на пораженном ВС РФ объекте в Сумах, где в момент удара проходила их "сходка" с украинскими командирами.
Также киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. На Курском направлении формирования ВСУ за сутки потеряли 235 боевиков.
Керченские волонтеры превратили старенький УАЗ в авто для СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
09:20
Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину

Удары ВСУ

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в российском оборонном ведомстве. Киевский режим в обход всех договоренностей за сутки нанес восемь ударов по российской энергетической инфраструктуре.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
17:26
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Выбросы мазута

В понедельник на побережье Керчи зафиксировали новые выбросы мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин. Районы – Нижнеприморское, горпляж, Героевское. На работы вышли около 100 человек. Новые выбросы мазута обнаружены также сразу на девяти участках пляжей Анапы.
Море в Крыму
17:35
Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме

Индексация пенсий

Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
17:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"

Синхронизация ЕГЭ

С 1 сентября школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Кроме того, на заседании члены коллегии обсудили вопрос сокращения количества контрольных работ в программе. По словам Чернышенко, общий объем проверочных работ, в том числе ВПР, не должен превышать 10% от объема учебного времени.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
17:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину

Выбор туристов

Рост бронирований на майские праздники в средствах размещения Крыма превысил 80%, в целом до половины всех туристов выбирают отели полуострова. Об этом заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин. Среди лидеров также Краснодарский край. В частности, Анапа идет практически без потерь на майские праздники, уточняют эксперты. Также популярность набирает Белоруссия и круизные туры. Россияне планируют совершить больше 3 миллионов туристических поездок по стране в первой половине мая, при этом в топ самых популярных направлений попал Крым, сообщали до этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
15:48
Сколько поездов летом поедут в Крым

Рабочий день для женщин

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час – это даст им больше времени на личную жизнь или семью. По словам депутата, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. И это, как правило, также ложится на плечи женщин.
Система отопления. Архивное фото
13:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Симферополе отключат отопление

Преступность в Крыму

За три месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщила 14 апреля пресс-служба прокуратуры республики. В правоохранительных органах отмечают снижение числа преступлений в общественных местах на 4%, а правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, суммарно сократились на 72%. Несовершеннолетние стали на 16% реже переступать закон, ранее судимые тоже, но их показатель ниже – всего -1,6%.
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
20:48
Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма
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Заголовок открываемого материала
22:15Задержание террориста в Керчи и индексация пенсий в РФ: главное за день
21:52Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Крыму
21:31Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток
21:14Сколько туристов примет Херсонская область этим летом
20:48Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма
20:33Крым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства
20:02Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
19:57Трое мирных жителей Курской области погибли от ударов украинских боевиков
19:28Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
19:06Житель Севастополя пойдет под суд за распространение наркотиков
18:43Три человека убиты и шестеро ранены при ударах ВСУ по Херсонской области
18:33"Ужасная работа": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского
18:03Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США
17:35Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме
17:26Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
17:22В Крыму подорожало топливо: власти назвали причину
17:07Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"
16:39Ракетный удар по Сумам: Лавров назвал цель ВС России
16:07Медведев назвал Мерца нацистом за слова об ударах по Крымскому мосту
16:01Крым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
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